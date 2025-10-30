Atlético de Madrid y Telefónica lanzan concurso de innovación

Atleti Lab Open Connect busca soluciones tecnológicas en accesibilidad, inclusión y medio ambiente con implementación en 2026-27.

Telefónica y el Club Atlético de Madrid han abierto la convocatoria de Atleti Lab Open Connect, powered by Telefónica, un concurso global que busca soluciones tecnológicas aplicables en sostenibilidad, accesibilidad e inclusión social. La iniciativa, que se presentará oficialmente durante el Global Forum 2025 en Madrid (27-28 de octubre), tiene plazo de inscripción hasta el 30 de enero de 2026.

René Abril, director de Tecnología y Desarrollo Digital del club, explica que el programa “utiliza el vehículo de la innovación para conseguir un impacto social positivo”, estableciendo criterios de evaluación basados en originalidad, impacto mensurable y viabilidad de implementación inmediata.

Criterios de selección y premio

Un comité evaluador integrado por expertos de ambas organizaciones y profesionales de Wayra —el Corporate Venture Capital de Telefónica— analizará las propuestas según tres ejes: grado de innovación, potencial de impacto social y ambiental, y factibilidad técnica.

El proyecto ganador se implementará durante la temporada 2026-27 en las instalaciones del club, su comunidad de aficionados o su infraestructura operativa. Las empresas participantes deben presentar soluciones concretas ante desafíos como cambio climático, integración comunitaria y accesibilidad universal.

Continuidad de Movistar Touch

Esta convocatoria amplía la colaboración tecnológica iniciada con Movistar Touch, la herramienta que permite a personas con discapacidad visual seguir los partidos en el estadio Riyadh Air Metropolitano mediante tecnología háptica. Aquel desarrollo marcó un precedente en accesibilidad deportiva que ahora se expande hacia múltiples verticales de innovación.

Wayra, brazo inversor de Telefónica especializado en startups tecnológicas, aportará su experiencia en evaluación de proyectos escalables y servicios de innovación abierta, garantizando que las soluciones seleccionadas tengan potencial de réplica en otros entornos.

Las empresas interesadas pueden registrarse en www.atletilabopenconnect.com. El formulario de inscripción requiere descripción técnica del proyecto, análisis de impacto esperado y plan de implementación temporal.

La alianza entre Atlético de Madrid y Telefónica consolida un modelo de club que integra transformación digital con responsabilidad social, utilizando infraestructura deportiva como laboratorio de innovación aplicada.