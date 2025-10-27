Acelera la evolución de tu negocio con la nube y la IA

Hitachi Vantara potencia el almacenamiento híbrido en Azure
Descubre qué están haciendo los líderes en tecnología de América Latina.
La tecnología es el camino para el crecimiento de tu negocio. Con Google Cloud, podrás expandirte con seguridad, innovar con rapidez y optimizar tus operaciones con las mejores soluciones de nube y de IA del mercado
¿Pero cuáles son los desafíos y las oportunidades de esa evolución? Para obtener una respuesta, decidimos consultar a los líderes en tecnología de cuatro países de América Latina, en una encuesta realizada por IDC.
Los resultados revelan que:
- 99% de las empresas ya utilizan la nube en su infraestructura digital.
- 99% de las empresas aprovechan la IA en al menos un proceso de negocio.
- 94% ya obtienen resultados positivos con la IA.
No te pierdas la oportunidad de conocer las tendencias que están definiendo el futuro del sector.
Descarga ahora el informe Horizonte en Foco.