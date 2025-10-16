La demanda de infraestructura escalable y soluciones de edge computing impulsan un crecimiento proyectado del 22.6% anual para el mercado de los servicios para data centers.

El mercado global de servicios para data centers experimentará una expansión acelerada en los próximos cinco años. Según MarketsandMarkets, la valoración pasará de $115,940 millones en 2025 a $320,890 millones en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 22.6%.

Esta proyección responde a la necesidad creciente de infraestructuras capaces de soportar cargas de trabajo digitales cada vez más exigentes. Las organizaciones buscan soluciones que garanticen alto rendimiento, confiabilidad y capacidad de escalamiento.

Servicios que definen el mercado

El ecosistema de servicios incluye colocation, hosting administrado, integración cloud y edge computing. Estas ofertas permiten a las empresas optimizar sus operaciones IT mientras reducen latencia y mejoran la eficiencia de red.

Los servicios de colocation proporcionan instalaciones seguras para alojar equipamiento IT crítico, asegurando continuidad operativa. Por su parte, el hosting administrado y los servicios cloud ofrecen recursos de cómputo y almacenamiento flexibles que facilitan el despliegue de aplicaciones, análisis de datos y continuidad del negocio.

El edge computing gana terreno al ofrecer capacidades de procesamiento y almacenamiento localizadas, más cerca de los usuarios finales. Esta proximidad reduce la latencia y habilita la toma de decisiones en tiempo real para aplicaciones como vehículos autónomos, automatización industrial e iniciativas de ciudades inteligentes.

El portafolio se completa con gestión de redes, soluciones de ciberseguridad, recuperación ante desastres y soporte de cumplimiento normativo. La adopción acelerada de IA, IoT y tecnologías 5G intensifica la demanda de servicios integrados, seguros y de alta velocidad.

Norteamérica lidera el mercado

La región concentra la mayor participación del mercado gracias a su infraestructura tecnológica avanzada, adopción extendida de cloud y alta concentración de data centers empresariales e hyperscale. Estados Unidos ha registrado inversiones significativas en computación de alta densidad, inteligencia artificial e instalaciones de edge computing.

Los proveedores de servicios en la región utilizan herramientas avanzadas de monitoreo, mantenimiento predictivo, automatización y plataformas basadas en analytics para mejorar eficiencia operativa, tiempo de actividad y seguridad.

Los marcos regulatorios estrictos relacionados con privacidad de datos, ciberseguridad y estándares ambientales impulsan la adopción de soluciones estructuradas, conformes y sostenibles. Las iniciativas de eficiencia energética y sustentabilidad cobran relevancia, con proveedores implementando tecnologías de enfriamiento verde, integración de energía renovable y optimización de gestión de energía.

Facility services domina, decommissioning crece más rápido

Los servicios de facility management mantienen la mayor cuota de mercado por su rol crítico en la continuidad operativa, confiabilidad y eficiencia de infraestructuras de misión crítica. Abarcan gestión de energía y enfriamiento, mantenimiento preventivo y correctivo, monitoreo de infraestructura, soporte de emergencia y gestión del ciclo de vida de activos físicos.

Estos servicios minimizan el tiempo de inactividad, optimizan el consumo energético y aseguran el cumplimiento normativo, especialmente relevante para entornos de computación de alta densidad e impulsados por IA.

El énfasis en sustentabilidad refuerza su importancia. Las organizaciones adoptan técnicas de enfriamiento eficientes, soluciones de energía verde y prácticas operativas ambientalmente responsables para reducir huella de carbono y costos.

Sin embargo, los servicios de decommissioning y relocation registrarán el crecimiento más acelerado durante el período de pronóstico. La expansión de cloud computing, data centers hyperscale, computación de alta densidad e infraestructura edge intensifica la demanda de procesos estructurados para desmantelar, remover, transportar y reinstalar servidores, sistemas de almacenamiento y equipamiento de red.

Los proveedores emplean planificación avanzada, rastreo de activos, gestión logística y herramientas de monitoreo para salvaguardar la integridad del equipamiento y garantizar la seguridad de datos durante todo el proceso.

La sustentabilidad ambiental y el cumplimiento regulatorio son impulsores clave. Las organizaciones adoptan prácticas responsables para gestión de residuos electrónicos, manejo eficiente de energía y adhesión a marcos legales. La frecuencia creciente de fusiones, adquisiciones y expansión geográfica de operaciones de data centers fortalece esta demanda.

Actores principales

Hewlett Packard Enterprise, Dell Technologies, Accenture, CBRE Group, Schneider Electric, Vertiv, Iron Mountain, GE Vernova y Turner Construction Company lideran el mercado de servicios para data centers.

La convergencia de tecnologías emergentes, requerimientos de cumplimiento y objetivos de sustentabilidad posiciona a estos servicios como habilitadores críticos de la transformación digital y las estrategias de infraestructura de próxima generación a nivel global.