Los proveedores comprometidos representan el mayor riesgo para la cadena de suministro minorista, según análisis de Akamai sobre amenazas en el sector.

La región latinoamericana se ha convertido en el segundo territorio más vulnerable para el comercio minorista digital. Según el Informe 2025 de KnowB4 sobre tendencias globales en retail, el 32% de los incidentes cibernéticos contra este sector se registran en América Latina, lo que posiciona a la región solo detrás de otras geografías igualmente expuestas a las amenazas digitales.

El dato cobra relevancia en el contexto del Mes de la Concientización sobre Ciberseguridad, que cada octubre pone el foco en la protección de infraestructuras críticas. Para el sector minorista, la vulnerabilidad no reside únicamente en sus sistemas internos, sino fundamentalmente en la red de proveedores que sostiene sus operaciones diarias.

El eslabón débil no está donde se busca

Jairo Parra, experto en ciberseguridad de Akamai, explica que los atacantes han modificado su estrategia. En lugar de enfrentarse directamente a las defensas corporativas de grandes cadenas minoristas, los ciberdelincuentes buscan puntos de entrada menos fortificados: los proveedores externos.

“Para que un ataque a la cadena de suministro tenga éxito, los actores de la amenaza deben insertar código malicioso en el software o encontrar formas de comprometer los protocolos o componentes de la red”, señala Parra. La táctica es eficiente: un solo proveedor comprometido puede desencadenar fallos que afecten inventario, sistemas de pago, logística y atención al cliente.

El problema se amplifica cuando estos proveedores no suministran únicamente bienes físicos, sino que gestionan servicios tecnológicos críticos. Procesadores de pagos, plataformas logísticas, sistemas de gestión de inventario o herramientas de CRM representan objetivos de alto valor. Su compromiso otorga a los atacantes acceso privilegiado a múltiples capas de la operación minorista.

Vectores de ataque en evolución

Los métodos empleados combinan técnicas probadas con variaciones sofisticadas. El ransomware continúa siendo una amenaza primaria, pero ahora se ejecuta a través de proveedores comprometidos en lugar de ataques frontales. El phishing dirigido a empleados de empresas terceras permite eludir las defensas del minorista principal. Las técnicas de ingeniería social se enfocan en manipular a personal con acceso a sistemas críticos compartidos.

La arquitectura tecnológica del retail moderno agrava el problema. La dependencia de integraciones API, microservicios y plataformas cloud multiplica los puntos de exposición. Cada conexión entre el minorista y sus proveedores constituye un potencial vector de ataque si no está adecuadamente protegida.

Consecuencias medibles

Las brechas en la cadena de suministro generan impactos que trascienden el ámbito tecnológico. Parra identifica varios tipos de daño:

Exposición competitiva: La filtración de información estratégica sobre precios, márgenes, estrategias de producto o datos de clientes puede beneficiar directamente a competidores. En mercados con márgenes ajustados, esta información resulta invaluable.

Interrupciones operativas: Un proveedor de sistemas de inventario comprometido puede paralizar la reposición de productos. Un procesador de pagos afectado detiene las transacciones. Un sistema logístico vulnerado impide los despachos. Las pérdidas económicas se miden en horas, no en días.

Sanciones regulatorias: Las normativas de protección de datos responsabilizan al minorista por la seguridad de la información de sus clientes, independientemente de dónde ocurrió la brecha. Los incumplimientos derivados de proveedores comprometidos generan multas equivalentes a las de un ataque directo.

Deterioro reputacional: Los clientes no distinguen entre una brecha originada internamente o a través de un proveedor. La pérdida de confianza afecta las ventas futuras y la valoración de marca a largo plazo.

Marco de protección proactiva

Akamai propone cinco medidas para fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro minorista:

Monitoreo continuo de proveedores: La evaluación de ciberseguridad no puede limitarse a una auditoría anual. Los minoristas deben implementar sistemas de seguimiento permanente que evalúen capacidades de respuesta a incidentes, protocolos de backup, tiempos de recuperación y postura general de seguridad de cada proveedor crítico.

Contratos evolutivos: Los acuerdos comerciales tradicionales rara vez incluyen cláusulas específicas sobre responsabilidades en ciberseguridad. Los nuevos marcos contractuales deben establecer estándares mínimos de protección, derechos de auditoría, obligaciones de notificación de incidentes y responsabilidades económicas en caso de brechas.

Tecnología de protección integral: Las soluciones punto a punto para aplicaciones web y API se vuelven indispensables. La visibilidad en tiempo real sobre el tráfico entre sistemas, la detección de anomalías y la capacidad de respuesta automatizada reducen la ventana de exposición ante un ataque.

Comunicaciones fortificadas: Los canales entre minoristas y proveedores requieren el mismo nivel de protección que los sistemas internos. Cifrado robusto, autenticación multifactor obligatoria y revisiones periódicas de seguridad convierten estos canales en objetivos menos atractivos.

Seguros especializados: Las pólizas tradicionales cubren ataques directos pero ignoran interrupciones originadas en proveedores. Los minoristas necesitan coberturas específicas que incluyan pérdidas por incidentes en la cadena de suministro, no solo en infraestructura propia.

Gestión de crisis y comunicación

Cuando ocurre un incidente derivado de un proveedor comprometido, la prioridad es preservar la confianza del cliente. Esto requiere transparencia inmediata sobre lo ocurrido, cronogramas realistas de solución y garantías verificables sobre la protección de datos personales.

La gestión efectiva de crisis en la cadena de suministro digital combina capacidades técnicas de recuperación con estrategias de comunicación corporativa. Los minoristas que responden con claridad y rapidez minimizan el daño reputacional a largo plazo.

Para Latinoamérica, con un tercio de los ataques globales al sector, la ciberseguridad de la cadena de suministro deja de ser un tema técnico para convertirse en una variable estratégica que determina la viabilidad operativa del comercio minorista digital.