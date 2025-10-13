La IA multiplica las apps, Cloudflare las simplifica

La IA acelera el uso de apps y Cloudflare responde con simplificación.

Cloudflare acelera su programa PowerUP con bundles diseñados para ayudar al canal a unificar seguridad, red y aplicaciones. La aceleración del uso de inteligencia artificial (IA) está transformando la gestión tecnológica de las empresas. En América Latina, la adopción de soluciones basadas en IA crece a doble dígito: según IDC, más del 60% de las grandes organizaciones de la región incorporarán modelos de IA generativa en sus operaciones durante 2025.

Este auge multiplica el número de aplicaciones y cargas de trabajo que los equipos de TI deben proteger y administrar, elevando la complejidad y el riesgo cibernético. Frente a ese escenario, Cloudflare anunció la expansión de su programa PowerUP Partner Program con nuevos bundles de soluciones diseñados para el canal, cuyo objetivo es consolidar la seguridad, la red y las aplicaciones bajo una sola plataforma. Estos paquetes buscan eliminar la dispersión de herramientas, reducir costos y habilitar la conectividad entre múltiples nubes con una gestión unificada.

“Los socios son la clave de nuestra estrategia de comercialización. Con estos nuevos paquetes, podrán ayudar a los clientes a consolidar servicios a escala y ofrecer mayor valor con menos complejidad”, explicó Tom Evans, director de Alianzas de Cloudflare.

Bundles diseñados para el canal: menos riesgo, más control

Los nuevos paquetes de PowerUP permiten a los socios ofrecer a sus clientes una adopción progresiva de servicios de red y seguridad SASE, así como soluciones de aplicación a escala. Además, integran descuentos según el nivel del socio y las soluciones empleadas, lo que facilita la expansión comercial sin incrementar la complejidad operativa.

Cada bundle integra herramientas que facilitan la consolidación tecnológica en empresas de todos los tamaños, desde startups hasta corporaciones con infraestructura multinube. En el contexto latinoamericano, donde el 75% de las empresas combina servicios en la nube pública y privada, esta integración representa un salto cualitativo hacia una gestión de TI más eficiente y segura.

Alianzas estratégicas: ecosistema global de confianza

El programa PowerUP se sustenta en alianzas con actores clave como IBM Cloud, GuidePoint Security y Presidio, quienes destacan el valor de Cloudflare como plataforma de conectividad confiable.

IBM Cloud integra los servicios de Cloudflare en su oferta de seguridad y rendimiento para banca, seguros y sectores críticos.

GuidePoint Security colabora con Cloudflare para reducir riesgos y mantener el rendimiento en entornos digitales complejos.

Presidio impulsa la modernización y protección de empresas de salud, medios y servicios financieros con soluciones conjuntas.

Estas alianzas demuestran la capacidad de Cloudflare para alinear innovación, rendimiento y ciberseguridad en un entorno global interconectado, donde América Latina emerge como un mercado en rápida expansión tecnológica.

Reconocimientos y crecimiento sostenido

En 2025, Cloudflare PowerUP fue reconocido por CRN con la calificación más alta —5 estrellas— en su guía de programas de socios, posicionándose entre los cuatro principales proveedores de seguridad en la nube. Además, la compañía fue destacada en múltiples categorías, incluyendo:

CRN AI 100 : empresas líderes en ciberseguridad impulsada por IA.

CRN Cloud 100 : mejores proveedores de seguridad cloud.

CRN Security 100 : referentes en seguridad web, correo y aplicaciones.

CRN Tech Innovators: finalista por su arquitectura Quantum-Safe Zero Trust.

Estos reconocimientos consolidan a Cloudflare como un actor estratégico en la evolución de la seguridad digital y la conectividad cloud, pilares clave para la nueva economía basada en datos e inteligencia artificial.

Perspectivas para América Latina

El mercado latinoamericano enfrenta desafíos crecientes en materia de fragmentación tecnológica y gestión del riesgo cibernético. Según datos de Frost & Sullivan, el gasto en ciberseguridad empresarial en la región superará los USD 14.000 millones en 2026, impulsado por la migración masiva a entornos híbridos y la necesidad de automatizar la defensa ante amenazas cada vez más sofisticadas.

En este contexto, los bundles de Cloudflare PowerUP llegan en un momento estratégico: permiten a los socios de canal en la región simplificar la infraestructura, mejorar la resiliencia y capitalizar el auge de la IA sin incrementar la superficie de ataque.

Conectividad cloud: el nuevo estándar

Con una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, Cloudflare bloquea miles de millones de amenazas al día para millones de organizaciones globales, incluyendo empresas, gobiernos y organizaciones sin fines de lucro. Su plataforma de conectividad cloud se posiciona como el nuevo estándar para la protección y optimización de entornos digitales, impulsando una Internet más segura, rápida y confiable.

En un entorno donde la inteligencia artificial multiplica las aplicaciones, Cloudflare ofrece la clave para gestionarlas de forma simple, segura y rentable. Los nuevos bundles del programa PowerUP Partner Program representan una oportunidad para los socios de canal en América Latina: transformar la complejidad tecnológica en una ventaja competitiva sostenible.