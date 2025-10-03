La empresa familiar de Florida es reconocida por su experiencia, servicio al cliente y sistemas de techado resistentes a huracanes.

CES Roofing, un contratista de techados comerciales con licencia que presta servicios en Florida, ha sido nombrado ganador del premio nacional Best of the Best Television 2025 para techados comerciales. Best of the Best Television es un programa nacional presentado por el galardonado reportero de investigación Rich Noonan, ocho veces ganador del premio Emmy, que “recorre el país para encontrar los mejores negocios en sus respectivas industrias”. El reconocimiento, anunciado en junio de 2025, destaca la combinación de experiencia, atención al cliente y prácticas de gestión de techados a largo plazo de CES Roofing.

Un historial comprobado de excelencia

Fundada en 2016, la empresa se ha convertido en uno de los principales contratistas de techados comerciales de Florida. La empresa señala que cuenta con más de 50 años de experiencia combinada y ha instalado más de 12 millones de pies cuadrados de techado.

Como empresa familiar, CES Roofing combina décadas de experiencia familiar con licencias, certificaciones y seguros completos, y está acreditada por la Better Business Bureau con una calificación A+. Los equipos de la empresa tienen experiencia en todos los principales sistemas de techado comercial, ofreciendo soluciones personalizadas desde revestimientos y membranas TPO hasta techados de metal, betún modificado y espuma de poliuretano en aerosol (SPF).

El contratista está certificado por fabricantes nacionales de techado como GAF, Polyglass, Tropical, Everest Systems y NCFI, lo que subraya su compromiso con la mano de obra de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del fabricante. La empresa destaca que cada proyecto incluye una inspección gratuita de techado comercial y un servicio de conserjería de techado comercial para gestionar la vida útil del techo. CES Roofing afirma que ofrece garantías de hasta 20 años para instalaciones y mejorará cotizaciones escritas en hasta $2,500. Su garantía contra huracanes categoría 5 y los sistemas impermeables certificados por los fabricantes proporcionan resistencia contra el clima extremo de Florida.

El sistema de techado de espuma de poliuretano en aerosol (SPF) de CES Roofing está diseñado para sobrevivir vientos de huracanes de categoría 5 y está respaldado por una garantía de techo contra huracanes categoría 5 del fabricante. La empresa describe esta garantía —comercializada como la garantía más poderosa disponible para propiedades comerciales en Florida— como una garantía de que los techos SPF instalados por CES Roofing permanecerán intactos incluso durante las tormentas más severas.

Reconocimiento de Best of the Best Television

Best of the Best Television evaluó el historial, las reseñas de clientes y los estándares operativos de CES Roofing antes de designar a la empresa como ganadora del premio nacional 2025. El programa destacó el enfoque de protección a largo plazo de CES Roofing —gestionar techos de por vida en lugar de simplemente instalarlos— así como su compromiso con el mantenimiento proactivo y la planificación estratégica.

La cartera de CES Roofing abarca revestimientos de techo fresco, membranas TPO, techado de metal y sistemas de betún modificado, asegurando una solución personalizada para cada cliente. El premio reconoce no solo la artesanía, sino también el enfoque de CES Roofing en eficiencia energética, durabilidad y satisfacción del cliente.

Acerca de CES Roofing

CES Roofing es un contratista de techados comerciales con sede en Florida con oficinas en Palm Harbor y Tampa. La empresa ofrece servicios de instalación, restauración, reparaciones y servicios de emergencia de secado en Tampa, Orlando, St. Petersburg, Clearwater, Sarasota, Fort Myers y otros mercados.

Al combinar equipos experimentados, materiales avanzados y gestión integral de techados, CES Roofing protege a las empresas contra el clima intenso de Florida mientras extiende la vida útil de sus techos. Para obtener más información o programar una inspección gratuita de techo, llame al (813) 419-1918 o visite cesroof.com.