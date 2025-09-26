Un mercado en expansión: La demanda de baja latencia, IoT, 5G e inteligencia artificial impulsa el crecimiento acelerado de los edge data centers en todo el mundo.

El mercado global de edge data centers pasará de 50.860 millones de dólares en 2025 a 109.200 millones en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,5%, según un estudio de MarketsandMarkets.

El motor detrás de este crecimiento es claro: la necesidad de procesar datos más cerca del usuario final. Las aplicaciones que demandan ultra baja latencia, como los vehículos autónomos, la automatización industrial, las ciudades inteligentes y las experiencias inmersivas de realidad aumentada (AR) y virtual (VR), encuentran en los edge data centers la infraestructura ideal.

¿Por qué son clave los edge data centers?

Procesamiento en tiempo real: Reducen la dependencia de la nube centralizada y garantizan respuestas inmediatas.

Reducen la dependencia de la nube centralizada y garantizan respuestas inmediatas. Escalabilidad y resiliencia: Diseñados para soportar cargas de trabajo complejas en entornos distribuidos.

Diseñados para soportar cargas de trabajo complejas en entornos distribuidos. Seguridad y cumplimiento: El procesamiento local ayuda a cumplir con normativas estrictas de protección de datos.

El procesamiento local ayuda a cumplir con normativas estrictas de protección de datos. Eficiencia operativa: La modularidad y el diseño energético sostenible optimizan costes y reducen huella ambiental.

En un escenario donde los dispositivos IoT y las redes 5G multiplican el volumen de datos, los edge data centers se consolidan como la piedra angular de la infraestructura digital del futuro.

Norteamérica, líder del mercado

Durante el periodo de análisis, Norteamérica dominará el mercado gracias a la combinación de tres factores:

Infraestructura tecnológica avanzada. Alta adopción de soluciones digitales en sectores como salud, finanzas, manufactura y ciudades inteligentes. Fuerte inversión en capacidades de cómputo de próxima generación.

Además, la presencia de grandes proveedores de nube, operadores hyperscale y fabricantes de hardware refuerza su posición como epicentro de la innovación en edge computing.

Infraestructura, la base del crecimiento

El segmento de infraestructura —que incluye servidores, almacenamiento, redes, energía y sistemas de refrigeración— será el de mayor participación de mercado. La demanda de infraestructura modular, segura y eficiente es el motor que sostiene el despliegue global de edge data centers.

AR/VR, el segmento de mayor crecimiento

La adopción de experiencias inmersivas de AR/VR y MR (realidad mixta) impulsará el crecimiento más rápido en los próximos años. Estas tecnologías requieren baja latencia y gran capacidad de procesamiento en tiempo real, un terreno en el que los edge data centers resultan decisivos para garantizar experiencias fluidas y personalizadas.

En conclusión, el edge data center deja de ser un concepto emergente para convertirse en el corazón de la transformación digital global. Su papel estratégico en el procesamiento local de datos redefine la eficiencia operativa y habilita nuevas oportunidades de negocio en múltiples sectores.

Foto de Freepik.