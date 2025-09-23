PwC completa la mayor transformación con SAP Cloud ERP

PwC conecta 100.000 profesionales en 19 países mediante la implementación de SAP Cloud ERP, eliminando sistemas fragmentados y potenciando operaciones con inteligencia artificial.

PricewaterhouseCoopers ha culminado una transformación tecnológica sin precedentes al migrar exitosamente a SAP Cloud ERP, conectando más de 100,000 profesionales distribuidos en 19 países bajo una plataforma unificada e inteligente.

La implementación reemplazó definitivamente los sistemas heredados que fragmentaban las operaciones corporativas, estableciendo un ecosistema tecnológico estandarizado que integra SAP Business Technology Platform (BTP), SAP Concur, SAP Analytics Cloud y SAP Datasphere.

Automatización e inteligencia artificial como pilares estratégicos

La nueva arquitectura tecnológica incorpora Joule y SAP Business AI, posicionando a PwC para aprovechar capacidades de automatización avanzada y análisis predictivo que transformarán la toma de decisiones estratégicas.

“La migración a SAP Cloud ERP revoluciona nuestra conectividad interna y optimiza operaciones críticas, proporcionando herramientas fundamentales para elevar el servicio a nuestros clientes”, declaró Colin Wittmer, CFO de PwC Estados Unidos.

La plataforma centraliza procesos financieros complejos incluyendo facturación automatizada, reconocimiento de ingresos, contabilidad integrada y gestión de tesorería, reduciendo significativamente la complejidad operativa.

Enfoque “Fit-to-Standard” maximiza eficiencias

James Shira, CIO global de PwC, destacó que la adopción del enfoque Fit-to-Standard ha generado automatización sustancial, menor complejidad sistémica y acceso inmediato a información estratégica potenciada por inteligencia artificial.

La implementación elimina dependencias de soporte técnico extensivo mediante funcionalidades de autoservicio, liberando recursos para actividades de mayor valor agregado.

Expansión continua con SAP Managed Services

PwC continuará desarrollando esta base tecnológica colaborando con el equipo de SAP Managed Services, explorando mejoras en gestión de datos y analítica avanzada mediante SAP Business Data Cloud.

“La implementación exitosa de PwC demuestra la capacidad transformadora de SAP Cloud ERP para revolucionar operaciones a escala global”, afirmó Thomas Saueressig, miembro de la Junta Directiva de SAP SE para Customer Service & Delivery.

Esta transformación posiciona a PwC como referente en la evolución hacia empresas inteligentes impulsadas por datos, estableciendo nuevos estándares para implementaciones ERP corporativas de gran escala.

La convergencia entre la experiencia consultora de PwC y la innovación tecnológica de SAP materializa un caso de estudio que redefine las posibilidades de transformación digital empresarial en el panorama tecnológico actual.