El Quality Assurance sigue rezagado en México

México supera los 100 millones de usuarios en línea, pero el QA sigue rezagado.

Bugster propone pruebas automatizadas, Quality Assurance (QA), desde el desarrollo para reducir costos, prevenir fallas y proteger la reputación digital.

México ya cuenta con 100.2 millones de usuarios de internet y un e-commerce de 790 mil millones de pesos, creciendo al 20% anual según INEGI y AMVO. Sin embargo, muchas empresas siguen probando sus aplicaciones web (Quality Assurance) de forma manual y tardía, asumiendo costos elevados en tiempo, dinero y reputación.

De acuerdo con el World Quality Report 2024-2025, entre el 25% y el 30% del presupuesto de TI se destina a QA. Aun así, en mercados más avanzados como Estados Unidos, los errores de software causaron pérdidas por 2.41 billones de dólares en 2022 (CISQ).

QA como estrategia, no como parche

El Quality Assurance (QA) garantiza que una aplicación funcione antes de salir al mercado. Tradicionalmente ha sido lento, manual y costoso. Hoy, nuevas soluciones permiten pruebas automáticas y en tiempo real directamente desde el entorno de desarrollo, generando evidencia en video y simulando la experiencia real del usuario.

“Mover las pruebas al inicio del desarrollo no solo reduce costos, también protege a tus clientes y a tu reputación”, afirma Facundo López Scala, cofundador de Bugster, startup argentina con sede en EE. UU. especializada en automatizar pruebas de apps web.

Su socio, Ignacio Solórzano, lo resume con una metáfora clara:

“Las apps son como un rompecabezas: tocas una pieza y se rompe otra. Por eso probamos todo en cuanto el desarrollador hace una modificación, no días después. Y lo hacemos desde la perspectiva del usuario final, no desde el código”.

El costo de no prevenir

Un error que llega hasta el usuario final puede costar hasta 100 veces más caro que si se detecta en el desarrollo. No se trata solo de rehacer trabajo técnico, también de pérdida de clientes, reputación y oportunidades de negocio.

En un mercado digital donde los usuarios tienen cero tolerancia al error, automatizar pruebas ya no es opcional. Es una decisión estratégica.

“El objetivo es simple: que nunca te enteres de un bug por la queja de un cliente en redes sociales”, concluye Solórzano.

Bugster: QA en tiempo real para startups y corporativos

Bugster ya trabaja con compañías en México, Estados Unidos y América Latina. Su modelo ha atraído inversión de fondos como Galileo Ventures y 500 Global, además de capital estratégico de ejecutivos vinculados a Atlassian, Uber y UpGuard.

Con un sistema que automatiza pruebas desde el desarrollo y simula interacciones reales de usuarios en navegadores reales, la startup ofrece una alternativa para que tanto startups en crecimiento como corporativos consolidados reduzcan riesgos y optimicen costos en la era digital.