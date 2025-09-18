España, núcleo estratégico de la expansión global de DocPath

Tras 33 años en el mercado español, DocPath ofrece soluciones avanzadas de gestión documental y experiencia del cliente.

DocPath, empresa especializada en soluciones de software para la gestión documental, anuncia el fortalecimiento de su estrategia de crecimiento en el mercado español, donde respalda a instituciones financieras, aseguradoras y organismos gubernamentales. Con más de tres décadas de trayectoria, la compañía se ha consolidado como un referente en la transformación digital, combinando innovación tecnológica, eficiencia operativa y personalización.

DocPath fue fundada en 1992 y actualmente atiende a más de 300 clientes en 20 países con un equipo de que ronda las 100 personas, 50 de ellas en España. Con una colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, la compañía impulsa la formación de talento especializado y la evolución tecnológica al tejido local. Desde España, DocPath desarrolla soluciones que optimizan procesos críticos en sectores regulados en diferentes países, como Estados Unidos, Australia o México, ayudando a las organizaciones a ganar eficiencia, reducir costes y cumplir con marcos normativos en un contexto de transformación digital.

Según Juan Carlos Olivares, CEO de DocPath, “la demanda de las personas por recibir un servicio personalizado ha aumentado significativamente en España, especialmente en sectores altamente regulados como la banca y los seguros. Las empresas buscan herramientas para automatizar procesos, personalizar las interacciones con sus clientes y mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de sus clientes; ese es precisamente el valor que ofrecen las soluciones de DocPath en el mercado”.

DocPath responde a desafíos clave en la gestión documental y la experiencia del cliente, donde las empresas enfrentan dificultades para automatizar procesos, personalizar comunicaciones y gestionar contratos de manera eficiente. Sus soluciones abordan estas problemáticas mediante herramientas de automatización para la creación y distribución de documentos a gran escala, plataformas para mejorar la colaboración y precisión operativa, y soluciones avanzadas de gestión de contratos y personalización de la experiencia del cliente mediante análisis de datos e inteligencia artificial.

El desarrollo internacional de DocPath se ha reforzado con hitos estratégicos como la adquisición de la estadounidense Resolutions, que consolidó su presencia en Norteamérica y dio paso a la apertura de una oficina en Atlanta. Asimismo, la compañía ha expandido operaciones en América Latina, Asia y Australia, consolidando su visión de hacer que la información fluya en entornos cada vez más digitalizados.

Una experiencia fluida

La adopción de soluciones de Customer Communications Management (CCM) y Customer Experience Management (CXM) cobra relevancia ante la demanda de experiencias personalizadas y centradas en el cliente. Las herramientas de CXM permiten a las empresas comprender, administrar y mejorar cada interacción a lo largo del ciclo de vida del cliente, proporcionando una visión integral de la relación y fomentando una mayor lealtad y satisfacción con el usuario.

“La proliferación de los canales digitales ha obligado a las empresas a optimizar las interacciones en múltiples puntos de contacto, por lo que la gestión de la experiencia del cliente se ha convertido en una prioridad estratégica para las organizaciones”, comenta Olivares.

DocPath busca liderar el segmento, ofreciendo más de 10 soluciones integradas que mejoran la experiencia del cliente y permiten a las empresas diferenciarse en el mercado. El enfoque en la modularidad y la flexibilidad de DocPath permite a la compañía adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente. A diferencia de otros competidores, su modelo facilita la integración y migración desde soluciones antiguas, algunas ya sin soporte y otras sin evolución tecnológica desde hace tiempo, que implican altos costos de mantenimiento y un bajo nivel de relacionamiento con sus clientes, mientras que DocPath se posiciona como un socio estratégico para las empresas en la región.

“La verdadera transformación digital exige soluciones técnicas y fáciles de adoptar. España es nuestro núcleo: aquí desarrollamos talento e I+D que luego exportamos al mundo. Desde nuestro país impulsamos alta tecnología rápida de implementar, que ayuda a bancos, aseguradoras, administraciones públicas y grandes empresas a reducir costes, cumplir regulaciones y ofrecer comunicaciones personalizadas a gran escala. Nuestra inversión en talento y desarrollo tecnológico es la palanca que convierte la innovación en impacto real”, concluye el CEO de DocPath.