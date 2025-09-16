Vesseo integra MoneyGram para convertir cripto en efectivo

Los usuarios de Vesseo pueden convertir USDC en efectivo local en 300.000 puntos de MoneyGram sin intermediarios financieros.

La billetera digital Vesseo acaba de transformar radicalmente el acceso al efectivo desde criptomonedas. Su nueva alianza con MoneyGram permite a cualquier usuario convertir dólares digitales USDC en efectivo local en más de 300.000 ubicaciones distribuidas en 180 países, eliminando intermediarios y reduciendo costos operativos.

Operación directa sin fricciones bancarias

El mecanismo funciona con precisión técnica: desde la aplicación Vesseo, el usuario selecciona la opción MoneyGram, especifica el monto y recibe un código de referencia. En cualquier punto MoneyGram, presenta este código junto con identificación válida para retirar efectivo en moneda local. El proceso completo toma segundos.

Esta integración elimina dependencias del sistema bancario tradicional, las casas de cambio y sus márgenes asociados. Para organizaciones que manejan operaciones internacionales, representa una optimización significativa de procesos.

Casos de uso empresarial y humanitario

El primer deployment operativo involucra al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en su programa de asistencia a desplazados ucranianos. ACNUR transfiere USDC a familias sin acceso bancario, quienes posteriormente convierten estos fondos en efectivo local mediante la red MoneyGram, independientemente de su ubicación geográfica.

La aplicación se extiende a múltiples segmentos: profesionales remotos que reciben pagos en criptomonedas, viajeros corporativos que requieren liquidez inmediata en destinos internacionales, y poblaciones no bancarizadas que necesitan acceso seguro a servicios financieros.

Ecosistema financiero integrado

Vesseo complementa esta funcionalidad con su suite existente: cuentas bancarias estadounidenses sin costo, sistemas de pago QR en Argentina, integración PIX en Brasil, servicios públicos y rendimientos anuales del 10% en USDC.

“Eliminamos la fricción entre el ecosistema cripto y la economía física”, explica Sebastián Siseles, CEO de Vesseo. “La integración con MoneyGram materializa acceso instantáneo a efectivo local desde cuentas cripto, sin limitaciones geográficas”.

Infraestructura tecnológica convergente

MoneyGram aporta su infraestructura de 300.000 puntos activos globalmente, mientras Vesseo contribuye con su tecnología blockchain y experiencia en productos fintech. Esta convergencia representa un modelo escalable donde la velocidad blockchain se combina con la capilaridad física tradicional.

Para el sector empresarial, esta alianza señala una evolución hacia servicios financieros híbridos que aprovechan tanto la eficiencia digital como la necesidad operativa de efectivo en múltiples jurisdicciones.

La integración Vesseo-MoneyGram establece un precedente técnico para futuras convergencias entre infraestructura financiera tradicional y ecosistemas de activos digitales, especialmente relevante para operaciones que requieren liquidez inmediata en mercados internacionales.