Fortidia adquiere el 100% de Mail Boxes Etc. en México

El grupo italiano incorpora 60 centros de soluciones logísticas mexicanos a su red global de 3,130 puntos en 57 países.

Fortidia completó la adquisición del 100% del capital social de Mail Boxes Etc. en México, incorporando directamente al mercado mexicano a su plataforma global de soluciones logísticas y comercio electrónico. La operación marca un hito en la estrategia de expansión del grupo italiano.

Consolidación de un gigante logístico

La transacción integra Red Postal Mexicana, franquiciante de Mail Boxes Etc. en territorio nacional desde 2003, al ecosistema directo de Fortidia. La red mexicana aporta más de 60 centros de soluciones especializados en envíos, logística, marketing e impresión, construidos durante 22 años de operación en el mercado local.

Fortidia cierra 2024 con €1,400 millones en ingresos brutos sistémicos, generados a través de 3,130 centros de soluciones distribuidos en 57 países. Su plataforma digital de comercio electrónico procesó €22,000 millones en valor bruto de mercancías comercializadas, posicionándola como facilitador crítico para micro, pequeñas y medianas empresas globales.

Sinergia estratégica confirmada

“Estamos muy contentos de formar parte ahora del Grupo Fortidia. Los futuros desarrollos y sinergias que podemos aprovechar juntos son un fantástico catalizador para el crecimiento de la marca Mail Boxes Etc. en México”, declaró Ilan Epelbaum, Director General de MBE México.

La integración promete acelerar capacidades operativas mediante la convergencia de infraestructuras tecnológicas y logísticas. México se suma así a los denominados “países de operación directa” dentro del portafolio corporativo de Fortidia.

Apuesta por el mercado latinoamericano

Paolo Fiorelli, Presidente y CEO de Fortidia, confirmó las expectativas de la operación: “Nos complace dar la bienvenida a MBE México al Grupo Fortidia entre los denominados países de operación directa. Esperamos trabajar juntos para fortalecer aún más nuestra oferta de soluciones de alto valor para los clientes del mercado mexicano”.

La adquisición refleja la apuesta estratégica de Fortidia por Latinoamérica como región prioritaria para su expansión global. México representa un mercado clave por su posición geográfica, volumen de comercio internacional y creciente adopción de soluciones de comercio electrónico.

Perspectivas de crecimiento

La consolidación operativa permitirá optimizar procesos logísticos, expandir servicios digitales y mejorar capacidades de atención a pymes mexicanas. La integración tecnológica entre ambas plataformas promete generar eficiencias operativas significativas y ampliar el alcance geográfico de los servicios.

Con esta adquisición, Fortidia refuerza su posición como facilitador global de comercio para empresas de menor escala, aprovechando sinergias entre sus marcas complementarias para ofrecer soluciones integrales de logística, envíos, marketing e impresión.

La operación consolida a México como hub estratégico para las ambiciones regionales de Fortidia, estableciendo las bases para futuras expansiones en mercados latinoamericanos adyacentes.