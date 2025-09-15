VEMO atrae 250 millones de dólares para expandir infraestructura de movilidad eléctrica en México.

Vision Ridge Partners lidera la ronda para acelerar el despliegue de estaciones de recarga y vehículos eléctricos en el mercado mexicano.

La empresa mexicana VEMO cerró un compromiso de inversión de hasta 250 millones de dólares liderado por Vision Ridge Partners, firma global especializada en activos sostenibles. Los recursos se destinarán a expandir la infraestructura de recarga pública y ampliar las operaciones de vehículos eléctricos en territorio mexicano, consolidando la posición de VEMO como plataforma integrada de movilidad limpia.

Modelo de negocio integrado impulsa la captación

VEMO opera un ecosistema completo que combina tres elementos: vehículos eléctricos, infraestructura de recarga y tecnología de gestión de flotas. Esta integración vertical permite generar sinergias entre sus diferentes líneas de negocio, incluyendo VEMO Impulso, el primer esquema de arrendamiento con opción a compra de vehículos eléctricos en América Latina desarrollado en alianza con plataformas como Uber y DiDi.

“Esta inversión representa un punto de inflexión tras años de construir una relación estratégica con Vision Ridge”, señala Germán Losada, cofundador, presidente y COO de VEMO. La empresa fundada en Ciudad de México en 2021 busca aprovechar la experiencia global de Vision Ridge en movilidad eléctrica para acelerar su crecimiento.

Experiencia sectorial respalda la decisión de inversión

Vision Ridge Partners aporta experiencia específica en el desarrollo de plataformas de transporte eléctrico, siendo VEMO la séptima empresa del sector en su portafolio. El fondo gestiona aproximadamente 5.1 mil millones de dólares al 30 de junio de 2025, enfocándose en activos sostenibles en energía, transporte y agricultura.

“La movilidad eléctrica constituye tanto un pilar fundamental como un beneficiario clave de la transición hacia la sostenibilidad”, explica Reuben Munger, fundador y CIO de Vision Ridge. La firma identifica en México un mercado con potencial significativo para sistemas de transporte más resilientes y sostenibles.

Estructura financiera sólida permite ambiciosos planes de expansión

Con esta ronda, VEMO ha recaudado más de 350 millones de dólares en capital accionario, sumando inversores internacionales como Riverstone Holdings. Adicionalmente, la empresa aseguró más de 150 millones de dólares en financiamiento de deuda de Orion Infrastructure Capital y fondos especializados mexicanos incluyendo BEEL Infrastructure Partners, PROMECAP, Covalto y Kapital.

El total levantado supera los 500 millones de dólares, posicionando a VEMO para invertir más de 1,500 millones de dólares en los próximos cinco años. Esta capacidad financiera le otorga ventajas competitivas significativas en un mercado que requiere inversiones intensivas en infraestructura física.

Oportunidad de mercado sustenta la estrategia

El mercado mexicano de vehículos eléctricos presenta características favorables para el modelo de VEMO. La falta de infraestructura de recarga pública representa tanto un desafío como una oportunidad para empresas capaces de desarrollar redes extensas y confiables.

Roberto Rocha, cofundador y CEO de VEMO, destaca la alineación con Vision Ridge: “Esta alianza se sustenta en valores complementarios y un entendimiento profundo del desarrollo de negocios integrados en mercados emergentes”. La experiencia de Vision Ridge en escalamiento de plataformas similares en otros mercados globales aporta valor estratégico específico.

Impacto en el ecosistema tecnológico mexicano

La inversión en VEMO señala la maduración del ecosistema de tecnología climática en México, atrayendo capital internacional hacia soluciones de infraestructura sostenible. Paul Luce, managing director de Vision Ridge, enfatiza el enfoque en “transformar la complejidad operativa en una transición escalable”.

La plataforma tecnológica de VEMO para gestión de flotas eléctricas representa un componente diferenciador que podría facilitar la adopción empresarial de vehículos eléctricos, complementando la infraestructura física con herramientas de software especializadas.

Perspectivas de crecimiento sectorial

El compromiso de Vision Ridge con VEMO refleja expectativas positivas sobre el desarrollo del mercado mexicano de movilidad eléctrica. La combinación de regulaciones favorables, creciente conciencia ambiental y necesidades de modernización del transporte urbano crea condiciones propicias para soluciones integradas como la de VEMO.

La capacidad de la empresa para generar demanda a través de sus diferentes líneas de negocio, particularmente mediante alianzas con plataformas de ride-sharing, representa un modelo replicable que podría acelerar la adopción de vehículos eléctricos en otros segmentos del mercado mexicano.