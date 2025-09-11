El mundo de la Fórmula 1 enfrenta una revolución tecnológica que trasciende la pista. Mercedes-AMG PETRONAS ha tomado la delantera en la implementación de SAP Cloud ERP Private para navegar las complejas regulaciones financieras que entrarán en vigor en 2026.

Mercedes F1 acelera su transformación digital con SAP Cloud ERP ante las nuevas regulaciones de 2026. Las nuevas normativas de la FIA establecen un límite de costos de 215 millones de dólares, incorporando categorías de gastos previamente exentas y requisitos de reportes más rigurosos. Esta realidad obliga a los equipos a repensar fundamentalmente sus operaciones.

Michael Taylor, Director de TI del equipo Mercedes-AMG PETRONAS, explica: “La tecnología de SAP nos brinda la agilidad y transparencia que necesitamos para competir al más alto nivel, manteniéndonos dentro de las directrices financieras del deporte”.

Gestión inteligente de inventarios: 14.500 componentes bajo control

El sistema SAP Cloud ERP Private funcionará como columna vertebral para el seguimiento y valoración de más de 14.500 componentes por cada monoplaza. Esta capacidad resulta crítica considerando que cada pieza debe ser contabilizada y valorada en tiempo real para cumplir con los reportes requeridos por la FIA.

La arquitectura cloud garantiza alta disponibilidad durante los fines de semana de carrera, momentos donde las operaciones alcanzan su máxima criticidad.

Business AI como ventaja competitiva

Mercedes-AMG PETRONAS aprovecha SAP Business AI para:

Predicción presupuestaria avanzada : Modelado de escenarios financieros para decisiones estratégicas

: Modelado de escenarios financieros para decisiones estratégicas Optimización de cadena de suministro : Reducción de desperdicios y mejora de eficiencia logística

: Reducción de desperdicios y mejora de eficiencia logística Gestión predictiva de inventario : Anticipación de necesidades operativas

: Anticipación de necesidades operativas Sostenibilidad operativa: Reducción de huella de carbono mediante análisis inteligente

Automatización del compliance regulatorio

El sistema automatiza la generación de reportes de cumplimiento con seguimiento de auditoría integrado, eliminando procesos manuales propensos a errores. Esta automatización permite al equipo:

Asignar costos precisos entre I+D, fabricación y operaciones de carrera

Generar reportes de cumplimiento automáticos

Mantener trazabilidad completa para auditorías de la FIA

Desarrollo de aplicaciones personalizadas

A través de SAP Business Technology Platform y SAP Build, el equipo desarrolla aplicaciones específicas que digitalizan flujos de trabajo y mejoran la colaboración interdepartamental.

Impacto en la industria del automovilismo

Sebastian Steinhaeuser, miembro de la Junta Directiva y COO de SAP SE, destaca: “El equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 está estableciendo el estándar para la transformación digital y el progreso impulsado por la IA en el automovilismo”.

Esta implementación marca un precedente para otros equipos de F1 que enfrentarán desafíos similares bajo las nuevas regulaciones. La combinación de tecnología empresarial avanzada con operaciones de alta performance demuestra cómo la transformación digital puede convertirse en una ventaja competitiva tangible.

La alianza entre Mercedes-AMG PETRONAS y SAP ilustra perfectamente cómo las soluciones empresariales inteligentes pueden adaptarse a entornos de alta exigencia, donde cada milisegundo y cada euro cuentan para el éxito deportivo.