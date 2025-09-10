Mercado Libre y Samsung lanzan campaña 100% generada por IA

Mercado Libre y Samsung revolucionan la publicidad con la primera campaña 100% generada por inteligencia artificial.

Las compañías latinoamericanas integran herramientas de IA generativa para crear contenido publicitario disruptivo durante la Smart Week 2025.

Mercado Libre y Samsung han materializado una colaboración que trasciende los límites tradicionales del marketing digital. Por tercer año consecutivo, ambas corporaciones presentan una propuesta que integra herramientas de inteligencia artificial generativa para desarrollar contenido publicitario completamente automatizado.

La campaña, ejecutada durante la Smart Week 2025, combina la infraestructura logística de Mercado Libre con el ecosistema tecnológico de Samsung bajo el concepto “Lo mejor de la IA de Samsung, con el envío más rápido del país”.

Disponible en Brasil, México y Chile, la tercera edición de la Smart Week trae descuentos en el caso específico de México de hasta el 45% de descuento y hasta 15 o 36 meses en smartphones, televisiones y electrodomésticos, disponibles a través de compras por el sitio y la app de Mercado Libre, desde el 1 hasta el 14 de septiembre.

Producción técnica y narrativa automatizada

La agencia GUT São Paulo lideró el desarrollo técnico, integrando múltiples plataformas de IA generativa para crear una narrativa protagonizada por fauna selvática. El contenido visual presenta animales interactuando con productos Samsung al ritmo de “BumBumTamTam” de MC Fioti, donde cada frame fue generado algorítmicamente.

El desafío técnico principal residió en mantener coherencia narrativa mientras los algoritmos generaban expresiones faciales y movimientos corporales sincronizados con elementos musicales específicos.

Equilibrio entre automatización y supervisión humana

Valeria Bazzi, Directora Senior de Branding de Mercado Libre, enfatiza que la intervención humana permanece fundamental: “La IA es el medio para contar una historia distinta, con el uso de tecnología y el talento humano que se complementan para definir el concepto, los mensajes y la experiencia”.

La producción mantuvo supervisión humana en estrategia, dirección creativa, planificación de medios y control técnico, demostrando que la automatización amplifica capacidades humanas sin reemplazarlas completamente.

Impacto en la industria publicitaria latinoamericana

Renato Shiratsu, Director de Marketing de Samsung América Latina, posiciona esta colaboración como referente regional: “La inteligencia artificial nos permitió explorar un formato inédito de narrativa, más útil y humano, uniendo agilidad y tecnología de vanguardia”.

Bruno Brux, CCO de GUT, destaca la convergencia entre entretenimiento y publicidad: “Un anuncio también puede convertirse en entretenimiento, y eso es lo que ofrece esta película”.

Distribución multiplataforma y activación digital

El contenido se distribuye simultáneamente en canales televisivos y plataformas digitales, complementado con activaciones en redes sociales y beneficios exclusivos para compradores de productos Samsung a través de Mercado Libre.

Esta estrategia omnicanal demuestra cómo las herramientas de IA generativa pueden optimizar la producción de contenido para múltiples formatos sin incrementar proporcionalmente los costos de desarrollo.

Perspectivas futuras para el marketing automatizado

La colaboración entre Mercado Libre y Samsung establece precedentes para la implementación de IA generativa en campañas publicitarias corporativas. La capacidad de producir contenido visual complejo manteniendo coherencia narrativa sugiere aplicaciones potenciales en personalización masiva y optimización de contenido en tiempo real.

El proyecto evidencia que la democratización de herramientas de IA generativa permite a las corporaciones experimentar con formatos creativos anteriormente limitados por restricciones presupuestarias o técnicas, redefiniendo las posibilidades del marketing digital contemporáneo.