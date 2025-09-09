Hitachi Vantara potencia el almacenamiento híbrido en Azure

Hitachi Vantara Democratiza el Almacenamiento Híbrido con VSP One SDS en Azure.

La plataforma de almacenamiento definido por software promete reducir costos operativos hasta 40% y simplificar la gestión de datos híbridos.

La convergencia entre infraestructura local y servicios en la nube encuentra un nuevo aliado estratégico. Hitachi Vantara ha desplegado su plataforma VSP One SDS (Virtual Storage Platform One Software Defined Storage) en Microsoft Azure Marketplace, estableciendo un puente tecnológico que promete transformar la gestión de almacenamiento empresarial.

Respuesta a la presión económica actual

Los datos de IDC revelan una realidad contundente: el 82% de las organizaciones que adoptan servicios en la nube enfrentan desafíos críticos de modernización. Entre estos obstáculos destacan la escasez de talento especializado, la complejidad operativa de entornos multi-nube y la presión constante por optimizar recursos.

Arquitectura de eficiencia económica

La propuesta tecnológica de Hitachi Vantara se fundamenta en tres pilares operativos:

Aprovisionamiento inteligente: El sistema implementa tecnología de aprovisionamiento thin que optimiza la asignación de recursos, eliminando el desperdicio tradicional de capacidad de almacenamiento.

El sistema implementa tecnología de aprovisionamiento thin que optimiza la asignación de recursos, eliminando el desperdicio tradicional de capacidad de almacenamiento. Compresión empresarial: Los algoritmos integrados pueden generar reducciones de hasta 40% en los costos de almacenamiento en la nube, impactando directamente en la estructura de gastos operativos.

Los algoritmos integrados pueden generar reducciones de hasta 40% en los costos de almacenamiento en la nube, impactando directamente en la estructura de gastos operativos. Replicación bidireccional: La funcionalidad de replicación asincrónica fortalece las estrategias de recuperación ante desastres, mejorando los indicadores de tiempo de actividad y acelerando los procesos de restauración.

Disponibilidad como ventaja competitiva

VSP One SDS establece un objetivo de disponibilidad del 99,999%, cifra que trasciende las métricas tradicionales de uptime. Esta especificación técnica reduce la necesidad de infraestructura redundante costosa, mientras mantiene la continuidad operativa crítica para aplicaciones empresariales.

Octavian Tanase, Director de Productos de Hitachi Vantara, contextualiza esta estrategia: “Las organizaciones necesitan modernizar sin disrumpir operaciones existentes. La integración con Microsoft Azure permite amplificar el valor de inversiones previas introduciendo nuevos niveles de resiliencia operativa.”

Ecosistema colaborativo Microsoft – Hitachi

Jake Zborowski, Gerente General de Microsoft Azure Platform, destaca el valor estratégico de esta colaboración: “Azure Marketplace procesa decenas de miles de millones de dólares anuales, y socios como Hitachi Vantara permiten que los clientes maximicen eficiencia operativa mientras optimizan inversiones tecnológicas.”

Esta alianza representa más que una integración técnica; configura un ecosistema donde las organizaciones pueden escalar sus operaciones de datos sin comprometer la estabilidad de sistemas críticos.

Implicaciones para CIOs y directores de TI

La disponibilidad de VSP One SDS en Azure Marketplace ofrece a los líderes tecnológicos una alternativa concreta para abordar tres desafíos fundamentales:

Reducción de complejidad operativa mediante un plano de control único Optimización de costos a través de tecnologías de compresión y aprovisionamiento inteligente Mejora en la resiliencia con capacidades avanzadas de replicación y recuperación

La plataforma facilita la transición hacia arquitecturas híbridas sin requerir reingeniería completa de sistemas existentes, factor crucial en entornos donde la continuidad operativa es prioritaria.

Para organizaciones que evalúan estrategias de modernización de almacenamiento, VSP One SDS representa una opción que equilibra innovación tecnológica con pragmatismo operativo, características esenciales en el panorama empresarial actual.