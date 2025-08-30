Reacondicionamiento, la nueva vida de sus equipos 

Aunque la conversación sobre sustentabilidad viene creciendo, el reacondicionamiento de equipos no suele formar parte de ella.

No obstante, un nuevo programa de Xerox puede darle nueva vida a los equipos de impresión de las organizaciones.

Para la mayoría de las empresas, sin importar su tamaño, hablar de sustentabilidad se asocia cambios mas bien costosos.

Y es que hacer los procesos más ecológicos suele implicar una renovación de la tecnología que no está al alcance de la mayoría de las empresas medianas y pequeñas.

Sin embargo, luego de la inversión inicial, la transformación, en especial si es digital, suele conllevar innovación en los procesos. En general, si la planificación ha sido correcta, este proceso suele producir la reducción de los costos operativos.

La propuesta de sustentabilidsd de Xerox atiende, precisamente, a simplificar el proceso de reacondicionamiento de equipos de impresión.

“Al asegurar el máximo tiempo de vida de nuestros productos demostramos que sostenibilidad e innovación pueden ir de la mano”, explicó el Director ISC de Xerox Mexicana, Ismael Barragán.

El ejecutivo resaltó que Xerox mantiene su apuesta por la sustentabilidad al reacondicionar más del 18% de sus equipos en México durante 2024.

Esta iniciativa global, vigente desde hace ocho años, extiende la vida útil de impresoras y multifuncionales para evitar su desecho prematuro.

Hacia una economía circular en impresión

Según el Director ISC de Xerox, el programa de reacondicionamiento de equipos desarrollado por la empresa reacondicionó 18% de sus equipos en 2024.

Con ello, la empresa redujo residuos electrónicos, así como generó ahorros en energía y costos operativos.

Cabe destacar, también que, con esta iniciativa global, Xerox extiende la vida útil de impresoras y multifuncionales para evitar su desecho prematuro.

Vigente desde hace ocho años, la compañía contribuye a la reducción de residuos electrónicos, al prolongar la operación de cada dispositivo. Todo ello mientras optimiza el uso de recursos.

Barragán hizo notar que el reacondicionamiento transforma la percepción de gasto en inversión. Para las empresas, esto implica:

Ahorro en consumo de energía y menores costos de operación

Reducción de gastos en la compra de equipos nuevos

Garantía de rendimiento óptimo durante toda la vida útil

Menor desperdicio electrónico

Y una menor huella de carbono

“Uno de los pilares la compañía es ser una empresa sustentable, por dentro y por fuera. El programa de reacondicionamiento de equipos permite plasmarlo ante nuestros clientes”, precisó Ismael Barragán, Director ISC de Xerox Mexicana.

Para 2025, Xerox planea incorporar al portafolio reacondicionado las series C9070, B9125 y V280, ampliando las opciones disponibles y garantizando que las empresas de todos los tamaños encuentren una solución a su medida.