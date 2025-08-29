Telcos, conozca la alianza que redefine formación en Latam 

La necesidad de reducir la brecha de talento en el sector de las Telcos en América Latina impulsa programa de eventos y talleres.

La alianza ente ALT+ y TeleSemana se propone, precisamente, impulsar la capacitación digital en telecomunicaciones y tecnologías asociadas como la IoT y el 5G.

La dinámicas y tendencias de inversión de los CIOs indican que la Inteligencia Artificial (IA) y la ciberseguridad dominan los presupuestos.

Pero la primera, en forma imprescindible, de una conectividad avanzada que soporte una arquitectura híbrida que no admite latencia.

Así que las telecomunicaciones como los centros de de datos son fundamentales para los procesos de transformación digital que están en marcha.

Conscientes de esto y de que América Latina requiere de perfiles técnicos que puedan acompañar este desarrollo, TeleSemana.com y la Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones (ALT+) redefinen la formación técnica en el sector.

Las instituciones anunciaron una alianza cuyo objetivo es cerrar brechas de habilidades para operadores y profesionales de toda la región, mientras acelera la innovación en tecnologías clave como:

5G

Inteligencia Artificial

Cloud computing

Internet de las Cosas

Y modernización de redes

“Queremos que cada profesional aplique estos conocimientos en proyectos reales, desde la parametrización de estaciones base 5G hasta la gestión de datos IoT con plataformas cloud”, precisó el director editorial de TeleSemana, Rafael A. Junquera.

Fortalecer el sector

Gracias a esta alianza, a partir de septiembre de 2025, ALT+ participará como aliado oficial en todos los eventos de TeleSemana: conferencias presenciales, seminarios virtuales y talleres especializados.

TeleSemana y ALT+, entonces, estarán impulsando la capacitación digital en telcos, con una hoja de ruta de formación técnica y estratégica para 2025–2026.

El plan de actividades arranca en septiembre de 2025 y se extiende hasta diciembre de 2026, con tres grandes ejes:

1.- Paneles regionales

Ejecutivos y reguladores de Argentina, Brasil, México y Colombia debatirán sobre políticas, despliegue de infraestructura y modelos de negocio.

2.- Talleres técnicos

Sesiones hands-on en operación y mantenimiento de redes 5G

Ciberseguridad en entornos cloud

Integración de dispositivos IoT en entornos críticos

3.- Webinarios híbridos

Son formatos interactivos pensados para profesionales que no puedan viajar, garantizando la misma calidad de contenido y la posibilidad de intercambiar con ponentes en tiempo real.

Tal agenda modular está diseñada para que cada perfil encuentre rutas de aprendizaje adaptadas a su nivel de madurez, así como sus objetivos estratégicos.

La programación está diseñada para atender perfiles que van desde ingenieros de campo hasta directivos de planificación.