Cantón 2025, más cerca que nunca 

Del 15 de octubre al 4 de noviembre en Guangzhou se realizará la nueva edición de la Feria Cantón 2025.

Considerada el evento comercial más grande del mundo, para la edición de este año la oferta de BTM Latam promete reducir las barreras para aprovecharla.

¿Sabía usted que se eso era que la Feria de Cantón 2025 tendrá aproximadamente, 30.000 expositores? ¿O que se espera que 250.000 participantes de todo el mundo recorran su 1,2 millones de m² de exhibición?

Tales cifras son difíciles de esperar en algún país distinto a China y responden a las dimensiones de la economía líder del lejano oriente.

Pese a todas las oportunidades tanto de alianzas comerciales como para la comprensión del mercado asiático, la participación de empresas de América Latina suele ser pequeña.

¿Por qué? Porque la distancia y el idioma son solo las barreras más evidentes para capitalizar la experiencia.

Las dimensiones de Cantón Fair, en sí misma, constituyen un obstáculo para cualquier participante que no conozca el terreno por otros medios.

“Sin una buena planificación, vas a perder tiempo, energía y oportunidades de negocio. Nuestra misión es transformar una visita en una inversión eficiente, con soporte antes, durante y después del evento”, explicó el CEO de BTM Latam, Mariano Resúa.