Cibercrimen 2025 según Trend Micro: lo que está por venir 

El más reciente informe de Trend Micro, Cibercrimen 2025, le recuerda a las empresas que el último trimestre del año concentra el mayor número de amenazas.

En general, América Latina se mantiene como un blanco favorito de ataques. Tal predilección es consecuencia de la debilidad estructural de las defensas regionales.

En general, si hay un sector tecnológico en el que las buenas noticias son, más bien escasas es el de la ciberseguridad.

La buena noticia es que la potencialidad económica del sector parece tender al infinito. La mala noticia es lo que eso significa: los ataques se incrementan, exponencialmente, en número e intensidad.

Dicho esto, el informe Cyber Risk Report 2025 de Trend Micro se encuentra, particularmente lleno de noticias negativas.

¿La principal? Que el panorama actual y por venir de los ataques se agrava en aquellas tecnologías que las empresas más están demandando.

Sí, Trend Micro advierte que la inteligencia artificial y la nube, los pilares mismos de la transformación digital, se han convertido en las armas preferidas de los ciberdelincuentes.

¿Lo peor? Todo parece indicar que esta tendencia se fortalece con el paso de los meses y se proyecta en, al menos, los próximos 18.

“Hoy las organizaciones no solo deben preguntarse si están protegidas, sino qué tan bien conocen la totalidad de sus activos digitales y sus vulnerabilidades. Lo que no se conoce, no se puede proteger: ahí comienzan las brechas”, resaltó el Head of Sales para Norte de Latinoamérica en Trend Micro, Samuel Toro.