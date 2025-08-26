People Analytics, ¿qué es y por qué sirve en minería?

¿Por qué en un sector como la minería puede ser transformado por herramientas de People Analytics?

La era de la Inteligencia Artificial parece que deja de lado a las personas. En la práctica, no es así.

Por: Alejandro Goldstein | Socio Director de Olivia

People Analytics, es decir, el análisis de personas, está transformando la industria minera. ¿Cómo? Al permitir una gestión más estratégica de los recursos humanos.

Con el análisis inteligente de datos laborales, las compañías pueden optimizar procesos, fortalecer la productividad, reducir costos operativos. Pero, sobre todo, para tomar decisiones, así como con mayor precisión y alcance.

En el sector minero, el People Analytics aporta un valor clave en materia de seguridad laboral, al detectar patrones de comportamiento y condiciones de riesgo antes de que se materialicen en incidentes.

Esta capacidad de lectura de datos permite a las compañías:

Diseñar tanto estrategias como programas de prevención más efectivos

Mejorar la asignación de tareas

Y fortalecer los procesos de capacitación

El resultado es un entorno de trabajo más seguro, con una gestión del talento humano alineada a la reducción de riesgos y la protección de los equipos.

Otro aspecto clave es el impacto en el clima organizacional.

People Analytics ayuda a comprender de manera más profunda las necesidades y expectativas de los trabajadores, brindando a las empresas insumos valiosos para generar iniciativas de mejora en el ambiente laboral.

Esto a su vez, incrementa la satisfacción, reduce la rotación de personal y fortalece la productividad global del negocio.

Cinco focos de impacto

1.- Optimización de la fuerza laboral

Con la identificación de patrones en el desempeño de los colaboradores para impulsar decisiones estratégicas de contratación, capacitación y desarrollo.

2.- Incremento de la productividad

Detección de áreas de mejora mediante datos de desempeño, rotación y satisfacción, con estrategias concretas para elevar la eficiencia laboral.

3.- Reducción de costos

Identificación de ineficiencias en procesos clave de gestión humana:

Desde el reclutamiento

Hasta la formación

Ello abre camino a una gestión más eficiente y ligera en costos.

4.- Decisiones estratégicas de largo plazo

Incluye la anticipación de necesidades futuras de talento, diseño de programas de desarrollo alineados al negocio y mejor preparación frente a cambios del mercado.

5.- Adopción de nuevas tecnologías

Identificación de las habilidades requeridas para la digitalización minera, así como el acompañamiento organizado en su implementación.

Desafíos y oportunidades

Implementación: Requiere inversión en tecnología, capacitación adecuada y un cambio cultural hacia una gestión basada en datos.

Capacidades analíticas: Contar con especialistas capaces de interpretar datos y traducirlos en decisiones prácticas es crítico.

Privacidad y ética: Es esencial proteger la información de los empleados y garantizar un uso responsable de los datos.

En definitiva, People Analytics se consolida como una herramienta estratégica para la minería.

Más allá de la eficiencia operativa, abre la puerta a una gestión humana más inteligente, capaz de potenciar la seguridad, elevar la productividad y anticipar el futuro de la industria.

Hoy, la minería no solo extrae minerales, también extrae valor de sus datos, abriendo camino a un futuro más seguro, eficiente y humano.