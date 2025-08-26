AI Factory, inteligencia empresarial según HPE

Herramientas de NVIDIA permitirán a HPE para desarrollar su solución AI Factory.

La suite de soluciones modulares con NVIDIA Blackwell contribuirá a acelerar la adopción de IA en entornos regulados.

Las empresas de todos los ámbitos y sectores buscan la manera de provechar la Inteligencia Artificial (IA) en sus procesos operativos.

Esta búsqueda es una oportunidad que ha desencadenado una enorme competencia en el mercado tecnológico. ¿Para qué? Para proveer herramientas cada vez más eficientes en la automatización de la IA.

En este entorno, durante el evento Discover Las Vegas 2025, reveló una oferta que simplifica el ciclo de vida completo de la inteligencia artificial para empresas, proveedores de servicios, organismos públicos y desarrolladores de modelos.

¿De qué estamos hablando? Pues, con la propuesta de alianza que se cristaliza en AI Factory les permite a ambas empresas proporcionar cómputo, almacenamiento y observabilidad.

Todo ello en un paquete modular que acelera resultados mientras mantiene un alto alto nivel tanto de seguridad como de cumplimiento.

“La IA es tan buena como la infraestructura y los datos que la respaldan. HPE y NVIDIA ofrecen el enfoque más completo, uniendo infraestructura y servicios de IA líderes en la industria para brindar valor comercial sostenible”, afirmó el presidente y CEO de HPE, Antonio Neri.