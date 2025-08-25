Workation, una tendencia mas allá de la legislación

Los tiempos que corren confrontan a la realidad con la legislación: el Workation es una muestra de ello.

En México, aunque la legislación aumentó el número de días de vacaciones que deben tomarse, la mayoría de los trabajadores aun no los disfruta todos.

Hecho: muchos expertos advierten de un apocalipsis laboral a causa de la adopción y desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

Una de las consecuencias de esta realidad es que la gente abandone sus derechos laborales: la prioridad es conservar el empleo.

Aunque aún está por verse cómo el impacto de esta transformación afecta a institucionalidades consolidadas como la de Unión Europea.

Propuestas como la empleabilidad de por vida, entonces, se hacen relevantes para defender los logros de la Humanidad en materia laboral.

Mientras tanto, la tendencia tanto al Workation como a las vacaciones incompletas se consolida en América Latina.

De hecho, un reciente estudio de ESSAD destaca que, ni siquiera el cambio de legislaciôn está desacelerando la tendencia en México.

Por el contrario, datos de ESSAD revelan que 87% de los trabajadores mexicanos no disfruta este descanso legal.

“Para muchas empresas, las vacaciones siguen siendo un gasto. Olvidan que la ley es clara: incumplirla genera multas significativas. Apostar por el descanso es también reducir riesgos legales”, enfatizó al respecto el abogado laboral y CEO de ESSAD, Fernando Rojas.