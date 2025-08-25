Desafíos del semestre, ¿cómo va su empresa en ciberseguridad? 

¿Qué tan preparada está su organización para los desafíos que plantea, tradicionalmente, el segundo semestre del año?

Descuidar la ciberseguridad de su empresa, justo en el semestre en el que aumenta el número y los tipos de ataques no es, en definitiva, una buena opción.

Por: Samuel Toro | Head of Sales para la región norte de latinoamérica en Trend Micro

Iniciar el segundo semestre del año es, para muchas organizaciones, una oportunidad de hacer una pausa estratégica.

Ya no se trata solo de revisar cifras, logros o proyectos ejecutados. Es, también, mirar más allá: entender cómo ha evolucionado el entorno, qué nuevas amenazas han surgido, qué riesgos hemos enfrentado. Y, sobre todo, si estamos realmente preparados para lo que viene.

No debemos perder de vista que estamos en un contexto marcado por la aceleración digital, así como por la adopción masiva de entornos en la nube. Sumado a ello, está también el avance exponencial de tecnologías como la inteligencia artificial.

Por todo ello, las empresas deben comprender que toda esta transformación conlleve a nuevos y complejos desafíos en materia de seguridad.

Las metas de negocio no pueden desligarse de la protección de sus activos digitales. Y es, precisamente, en esta intersección entre crecimiento e incertidumbre donde la ciberseguridad se convierte en un pilar estratégico.

En Trend Micro lo entendemos así. Por eso, más allá de ofrecer soluciones tecnológicas, trabajamos para:

Anticiparnos a las amenazas

Acompañar a las organizaciones en sus procesos de innovación

Así como brindarles una base sólida sobre la cual operar, escalar y evolucionar con confianza

Prevenir mejor que lamentar

Una muestra tangible de ese compromiso es que, recientemente, fuimos reconocidos como líderes en el reporte IDC MarketScape: Worldwide Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) 2025.

Lo anterior, reafirma nuestra visión de seguridad proactiva, capaz de proteger entornos híbridos y multinube desde la raíz: el desarrollo, la implementación y el tiempo de ejecución de las aplicaciones nativas de la nube.

Nuestro enfoque se materializa en Trend Vision One Cloud Security y nuestra propuesta integrada de CNAPP. Esta plataforma permite a las organizaciones ver más, entender mejor y actuar más rápido frente a amenazas complejas y cambiantes.

¿Cómo lo logramos? Correlacionando datos entre múltiples capas de seguridad, automatizando remediaciones, detectando comportamientos anómalos y simulando rutas de ataque, tanto con el respaldo de inteligencia artificial avanzada como con un ecosistema global de expertos.

A diferencia de las soluciones puntuales que operan de forma aislada, Trend Vision One ofrece una visión centralizada y en tiempo real de la postura de seguridad en la nube.

Esto habilita una respuesta coordinada, cumplimiento normativo continuo y, lo más importante, una experiencia de seguridad que no interfiere con la velocidad del negocio.

Estamos convencidos de que el verdadero liderazgo no se limita a la tecnología. En ese sentido, nuestras iniciativas de Customer Success están enfocadas en que cada cliente aproveche al máximo el potencial de nuestras soluciones.

Llegar hasta la orilla de 2026

Equipos regionales altamente capacitados acompañan cada etapa del proceso: desde la implementación hasta la adopción avanzada, con asesoría constante, capacitación y monitoreo proactivo.

A su vez, nuestros clientes valoran especialmente la visibilidad centralizada, el enfoque de Confianza Cero, la cobertura completa para nubes y contenedores, y la adaptabilidad de nuestras herramientas a las necesidades reales del negocio.

La segunda mitad del año plantea nuevos retos. La presión por innovar no se detiene, pero tampoco lo hacen los actores maliciosos que aprovechan cada avance tecnológico para sofisticar sus ataques. La pregunta es: ¿estamos listos para enfrentar esta nueva fase con la resiliencia necesaria?

Como compañía decimos con seguridad que sí. Llevamos más de una década protegiendo entornos híbridos y estamos preparados para acompañar a las organizaciones en este nuevo capítulo.

Con inteligencia, agilidad y visión estratégica, seguimos evolucionando para mantenernos como líderes globales en seguridad en la nube, ayudando a nuestros clientes a innovar sin miedo y a construir un futuro digital verdaderamente seguro.