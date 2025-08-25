Como a IA pode transformar a contratação de serviços financeiros?

Veja a quarta edição do estudo finfacts do Google Cloud.

Descobertas e oportunidades que valorizam os serviços financeiros.

O setor financeiro do Brasil é reconhecido como um dos mais tecnológicos. E agora, a Inteligência Artificial pode trazer ainda mais segurança, personalização e agilidade.

Em um cenário altamente competitivo, marcado pela multi-bancarização e a crescente popularização do Open Finance, é fundamental o bom uso da tecnologia de IA e de dados para fidelizar clientes, proporcionar uma experiência sem fricção e otimizar processos.

No estudo finfacts, apresentamos as dificuldades, acertos e oportunidades das principais instituições brasileiras e como elas já estão utilizando IA na contratação digital de serviços financeiros.