Appian integra IA empresarial en su plataforma actualizada

La nueva versión de la plataforma de Appian facilita que los clientes escalen sus implementaciones.

Además, la empresa proporciona un entorno tan amigable como seguro para facilitar la automatización de procesos críticos en las organizaciones.

La adopción de n creciente de Inteligencia Artificial por parte de la empresas se ha impulsado gracias a las plataformas que los partners especializados están desarrollando.

Gracias a las mismas, las empresas no solo facilitan la implementación sino que reducen los riesgos de las mismas, juntos con los costos.

Consciente de esta situación, Appian anunció la actualización de su plataforma de automatización.

Recordemos que Appian es una plataforma pionera para la automatización de procesos con inteligencia artificial (IA).

Su nueva versión presenta mejoras que redefinen la forma en que las organizaciones gestionan datos, escalan operaciones y acceden a IA de nivel empresarial.

“Esta versión le facilita a todas las organizaciones a aprovechar de forma segura la IA de nivel empresarial. Estamos entregando IA con barreras y transparencia, sin comprometer la seguridad o el control”, afirmó el CTO de Appian, Michael Beckley.

El ejecutivo aseguró que estas capacidades y ventajas se extienden a los clientes gubernamentales.

Esta apertura permite que organizaciones con altos requerimientos de cumplimiento accedan a capacidades de IA generativa (GenIA), sin comprometer la privacidad ni la gobernanza.

