Comercio electrónico: de transaccional a lo transformacional

El eCommerce o comercio electrónico es una herramienta para la formalización económica, así como un habilitador del desarrollo.

Aunque esta noción no es nueva y es válida en cualquier geografía, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico ha hecho de estas creencias la base y el objetivo de su gestión. Su propósito.

Con 105 millardos de pesos (US$ 26 millones) de valor de mercado para el cierre del año 2024, el comercio electrónico en Colombia recuperó parte del dinamismo perdido después de superada la pandemia de Covid-19.

Sí, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) reconoce como pocas instancias nacionales que la crisis generada por el SAR-CoV-2 fue una oportunidad para el sector. Una dorada, por cierto.

“El pico de adopción de Comercio Electrónico en el país ocurrió durante la pandemia en 2022. Pero muchas primeras compras no se consolidaron en hábitos sostenidos”, reconoció el gerente de Análisis Económico y Proyectos de la CCCE, Carlos Güisa.

Durante una presentación conjunta con la gerente general de la asociación, María Fernanda Quiñones, ambos ejecutivos evaluaron la realidad del sector.

Más importante, resaltaron las estrategias que viene desarrollando la asociación para recuperar los niveles logrados durante el confinamiento y hacer del comercio electrónico una cultura.

Mejor aún. El eCommerce para la asociación colombiana debe ser un habilitador de:

Desarrollo económico

Inclusión productiva

Y formalización empresarial

Una agenda habilitadora de capacidades

Durante el evento, la gerente general de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) resaltó que el eCommerce ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una estrategia de país.

¿Por qué? Porque esta actividad ha trazado una hoja de ruta que articula distintos notas área de mejora en todos los ámbitos económicos y sociales.

Este se debe a que el comercia electrónico va mucho más allá de las transacciones: es una infraestructura que conecta:

Pagos

Logística

Consumidores

Y productores

Todos ellos en un ecosistema digital que debe ser, no solo eficiente. Más aun: especialmente, debe ser confiable.

“El comercio electrónico es una confluencia de sectores que deben integrarse. Construir una ruta de confianza es esencial para que esta integración sea sostenible”, precisó la Gerente General de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), María Fernanda Quiñones.

Esta visión ha dado lugar a iniciativas como el sello Sello de Confianza e-Trust, el cual certifica buenas prácticas en comercios digitales.