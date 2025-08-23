Dimensity 9400e, la nueva generación de experiencias móviles

El nuevo chipset premium de MediaTek, Dimensity 9400e espera democratizar el acceso a la IA generativa.

El dispositivo también escalar a las experiencias de gaming avanzado, poniendo alcance de un mayor número de usuarios la conectividad de alto rendimiento en smartphones.

La nueva generación de teléfonos inteligentes que espera el mercado comienza desde los chipset. Son ellos, en realidad, los que marcan cuando alcanzamos una nueva generación.

¿Qué podemos esperar de los dispositivos de próxima generación? MediaTek nos da una muestra con su nuevo un chipset insignia Dimensity 9400e.

Este microprocesador premium ha sido diseñado para ofrecer experiencias móviles de alto nivel en:

Inteligencia Artificial

Gaming

Fotografía

Y conectividad

“Con el lanzamiento del MediaTek Dimensity 9400e, estamos ampliando nuestra familia de plataformas móviles líderes”, resaltó el Gerente General de la Unidad de Negocios de Comunicaciones Inalámbricas de MediaTek, Dr. Yenchi Lee.

Precisó el especialista que las capacidades de este microprocesador permiten garantizar que tanto los fabricantes de dispositivos como los usuarios puedan seleccionar entre una gama más amplia de experiencias insignia.

Además, el ejecutivo asegura que, al integrar funciones de gama alta en dispositivos más accesibles, MediaTek permite que más usuarios disfruten de experiencias móviles avanzadas.

La proyección es que los primeros smartphones con este chipset lleguen al mercado y estén circulando a partir del segundo semestre. Esto marca el inicio de una nueva etapa en la evolución del ecosistema Android.

IA generativa en su mano

El MediaTek Dimensity 9400e es compatible con el SDK NeuroPilot, lo cual le permite ejecutar modelos de lenguaje extensos (LLMs) como LLaMA, Qwen y Gemini Nano. Todo ello directamente desde el dispositivo.

Construido sobre el proceso de 4 nm de tercera generación de TSMC, el procesador busca ampliar el acceso a tecnologías avanzadas, sin comprometer eficiencia energética ni rendimiento.

El procesador incorpora una arquitectura de CPU con cuatro núcleos Cortex-X4 de hasta 3.4 GHz y cuatro núcleos Cortex-A720 de hasta 2.0 GHz.

Esta configuración permite:

Ejecutar aplicaciones exigentes

Multitareas complejas

Y juegos con gráficos de nivel consola

Ello mantiene una alta eficiencia energética

La GPU Immortalis-G720 de 12 núcleos incluye trazado de rayos por hardware, lo que mejora la inmersión visual en juegos móviles, con efectos de iluminación realistas.

Además, gracias al MediaTek HyperEngine, el chipset ofrece:

MAGT 2.0: programación dinámica del rendimiento para estabilidad de fotogramas

MFRC 2.0+: reducción de consumo energético hasta en 40%

Experiencias de juego prolongadas sin sobrecalentamiento ni pérdida de rendimiento

Estas funciones están diseñadas para quienes, como los gamers, buscan fluidez, duración y eficiencia en sus sesiones móviles.