Banca Abierta, conozca las oportunidades de Latam

No son muchas las opciones en que América Latina pueda convertirse en una referencia global. La banca abierta es una de ellas.

Los avances de las empresas fintechs compensan la exclusión tradicional y brindan dinamismo a la experiencia a niveles competitivos con los logros globales.

Pagos instantáneos, criptomonedas y aplicaciones de “Compre ahora y Pague luego”, adquieren diferentes versiones en los países de América Latina y el Caribe.

La suma de es estas alternativas permite que la calidad de las experiencias escale rápidamente y mejore la adopción de la población.

Es por ello que Galileo Financial Technologies propone una estrategia centrada en el usuario para convertir la banca abierta en motor de inclusión financiera regional.

Como proveedor de infraestructura tecnológica para fintechs y bancos digitales, la empresa estima que es necesario conciliar una arquitectura que facilite esta transición.

“Europa fue pionera en establecer marcos regulatorios para la banca abierta, como la PSD2 y los estándares del Reino Unido. La regulación, por sí sola, no garantiza la adopción”, señala el Jefe de Desarrollo de Negocios y Estrategia de Galileo Financial Technologies LATAM, Tory Jackson.

En contraste el ejecutivo resalta que, en América Latina, la banca abierta avanza con una energía distinta.

Así, países como Brasil, México y Chile ya han implementado marcos normativos robustos, y Colombia se prepara para hacer obligatorio el intercambio de datos.