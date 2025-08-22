Xerox estrena centro en San Antonio 

La nueva planta de Xerox forma parte del proyecto de reinvención de la empresa.

Denominado Centro de ventas internas, la nueva instalación de San Antonio redefinirá la estrategia de atención a clientes en múltiples ubicaciones y categorías de productos.

Todo parece indicar que la adquisición de Lexmark es solo una arista en el proceso de reinvención de Xerox.

Frente al desafío que supone encarar la era de la Inteligencia Artificial (IA) y las transformaciones que genera, la empresa la está tomando de impulsa para su propia evolución.

En este escenario, la inauguración de su nuevo centro de ventas internas en San Antonio es una muestra más de este proceso.

Voceros de la organización indican que esta instalación marca un hito clave en la Reinvención de la compañía, consolidando las ventas internas como un motor de crecimiento estratégico en todo su portafolio.

“Esta expansión es más que una decisión empresarial: es una alianza que refleja el espíritu de innovación y comunidad de San Antonio”, declaró el director ejecutivo de Xerox, Steve Bandrowczak.

El evento de inauguración, además, constituye un hito en una iniciativa de contratación más amplia, con 20 empleados incorporados este mes y planes para sumar 180 más en los próximos años.

El directo ejecutivo de la empresa resaltó que la empresa está lista para aprovechar las ideas de estos nuevos colaboradores, así como para en invertir en su capacitación. ¿El objetivo? Lograr que brinden un servicio excepcional.

Tiempo de reinvención

Las nuevas instalaciones son una muestra de lo que Xerox espera sea su nuevo rostro, en todo el mundo.

El centro de ventas internas en San Antonio cuenta con tecnología de vanguardia, que incluye inteligencia artificial y herramientas tecnológicas avanzadas.

Es decir, todo lo que se estima necesario para brindar una experiencia personalizada al cliente con rapidez, flexibilidad y excelencia en la interacción.

En este sentido, Bandrowczak resaltó que la entrada de la empresa en un mercado tecnológico de alto crecimiento de mano de Xerox IT Solutions, permite a la compañía atender las necesidades cambiantes de los clientes.

“Hoy en día, debemos atender a la demanda de soluciones de infraestructura digital escalables, seguras y rentables”, precisó Steve Bandrowczak, director ejecutivo de Xerox.

El ejecutivo resaltó, ademad, que Xerox IT Solutions ha mostrado un fuerte impulso, con ventas cruzadas de servicios de TI junto con sus principales ofertas de impresión.

Para ello, la empresa ha aprovechando con éxito su marca de confianza, así como las relaciones existentes con los clientes.

Al escalar un modelo centrado en el cliente impulsado por IA, Xerox amplía su cobertura, apoya a las pymes y libera a sus equipos de campo para que se centren en cuentas estratégicas.

Todo ello mientras, simultáneamente, ofrece experiencias personalizadas y de alto impacto.