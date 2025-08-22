EXTE garantiza visualización de video online

La publicidad digital, finalmente, no tendrá desperdicio. EXTE redefine el video online con visualizaciones garantizadas.

La campaña de PUMA en Argentina marca un hito en eficiencia publicitaria con GVOS, la tecnología de la esta empresa que solo cobra por videos 100% vistos.

Nos guste o no, las generaciones más jóvenes han sustituido el tiempo de lectura por la visualización de videos con los cuales se informa tanto como se entretiene.

Así como, en la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA) está modificando el consumo de información en Internet, el streaming ha desplazado la relevancia que, alguna vez, tuvieron los telenoticieros.

La importancia de esta tecnología está transformando también a la industria publicitaria que debe, por supuesto, atender a la popularidad alcanzada por este formato.

Pero, además, el posicionamiento de las marcas debe abrirse paso en medio de un entorno cada día más saturado de impactos publicitarios.

Ante esto, EXTE propone una alternativa radica que puede transformar la publicidad que conocemos hoy en día: que los consumidores paguen solo por lo que, realmente, se ve.

¿Cómo? Al utilizar la solución GVOS (Guaranteed Video On Screen), una tecnología que asegura que los anunciantes solo paguen por visualizaciones 100% completas y 100% visibles.

La solución ha pasado la prueba de la práctica al implementarse en Argentina durante la campaña de la marca PUMA.

“Con GVOS reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de objetivos mediante innovación. Esta campaña me llega directo al corazón. Como runner, el mensaje de PUMA me emocionó desde el primer instante”, precisó Country Manager de EXTE Argentina, Indiana Quiñones.