Gastos duplicados, ¿sabe cuántos millones le cuestan? 

Visto por mucho tiempo como un error silencioso, los gastos duplicados han demostrado que son un lastre de millones para las empresas.

Afortunadamente, la tecnología ha desarrollado herramientas que reducen el impacto en las empresas de un característico fallo humano.

Así como los llamados hormigas, los gastos duplicados pueden ser devastador es para las empresas. Especialmente para las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Si bien es cierto que el actual entorno empresarial está en constante búsqueda de la eficiencia, lo cierto es que los gastos duplicados son un error que debería evitarse.

¿Por qué? Porque es mucho más grave de lo que puede parecer a primera vista.

Un estudio de Rindegastos señala, al respecto, que:

7% de las rendiciones realizadas por empresas chilenas en 2024 fueron duplicadas o fraudulentas.

Esto equivale a US$ 31 millones en pérdidas

US$ 9.000 es el promedio estimado por empresa

El informe, basado en el análisis de más de 3.437 compañías y 58.546 trabajadores, revela que se detectaron más de 843.000 gastos duplicados.

De ellos, el 7% corresponde a fraudes directos, mientras que más del 20% no cumple con las políticas internas de las organizaciones.

“Este tipo de errores no solo afecta los estados financieros, sino que distorsiona la toma de decisiones y alarga los procesos de auditoría. Además, abre la puerta al fraude sistemático”, refirió el Head of Marketing en Rindegastos, Cristian Espinosa.