Ciberataques afectan a 1 de cada 4 empresas 

Según el más reciente informa de ESET, los ciberataques siguen aumentando en la región.

Sólo en el primer semestre, más de una cuarta parte de las empresas de América Latina ha sido víctima de las múltiples campañas de malware que se desplegando, minuto a minuto, por el ciberespacio.

¿Efectivamente, ha aumentado el número de ciberataques en América Latina? ¿O, en realidad sólo ha aumentado la eficiencia de estos incidentes? ¿Es posible que el número de víctimas haya aumentado porque las empresas, ahora, se dan cuenta?

Probablemente, la respuesta a todas estas preguntas sea “Sí”. Por ello, en la mayoría de los países de América Latina ha aumentando la percepción de amenaza de los ciberataques: cada vez más empresas son atacadas y, además, son conscientes de ello.

Así lo ratifica el ESET Security Report 2025, el cual está basado en la información de más 3.000 encuestas realizadas a profesionales de TI y seguridad corporativa en 15 países.

Una de las Revelaciones más impactante del informe es que el 27% de las organizaciones sufrió al menos un ciberataque en el último año.

Es decir, más de una de cada cuatro empresa no solo fue atacada sino que, también, fue consciente del incidente.

No obstante, esta no es el hallazgo ni la respuesta más alarmante: un 32% admite no contar con herramientas que les permitan confirmar si han sido atacadas.

Dicho de otra manera, el número de empresa víctimas podría incluso ser más del doble de lo declarado.

“Además de los resultados de las encuestas, el informe incorpora datos propios de la telemetría de ESET”, resaltó el Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, Camilo Gutiérrez Amaya.

La incorporación de los datos telemétricos, resaltó Gutiérrez, permite complementar la visión de los encuestados con evidencia concreta sobre las amenazas más frecuentes y las vulnerabilidades más explotadas.