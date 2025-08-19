Pagos transfronterizos con stablecoins se acercan a Latam

La alianza entre la Fundación Aptos y Bitso han llegado a un acuerdo de trabajo conjunto para simplificar los pagos transfronterizos en la región.

La ZTNA alianza entre ambas organizaciones permitirá acelerar las transferencias con USDT y USDC, reduciendo costos y tiempos en el corredor entre Estados Unidos y México.

Son muchas las áreas económicas, de transacciones e intercambios que se están afectando como consecuencia de las políticas del presidente Donald Trump.

No obstante, los analistas estiman que ni la reducción de las llegadas ni el aumento de las deportaciones afectarán los volúmenes en el corredor de remesas entre ese país y México seguirá siendo de los más importantes del mundo.

Gracias a ello, la necesidad de encontrar mecanismos para impulsar los pagos transfronterizos también se incrementa.

De allí la. Importancia del reciente anuncio de la Fundación Aptos y Bitso de una alianza que redefine el panorama de los pagos transfronterizos en América Latina.

El acuerdo permitirá a los más de nueve millones de usuarios de Bitso acceder a stablecoins como USDT y USDC sobre la red Aptos, con liquidaciones instantáneas y comisiones cercanas a cero.

“América Latina está liderando la revolución de los pagos con stablecoins. Esta alianza demuestra el valor real de la tecnología blockchain en la vida cotidiana”, aseguró el director de ecosistema de la Fundación Aptos, Ash Pampati.