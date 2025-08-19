ALT+ despide y honra a Carlos Bosch

La huella de inclusión y trabajo por el desarrollo en toda la región es parte de lo que la ALT+ reconoce en la trayectoria del dirigente.

La partida física del puertoriqueño Carlos Bosch releva su condición de haber sido el referente de GSMA para Norteamérica, cuya visión transformó el acceso a la conectividad en América Latina y el Caribe.

Duelo y gratitud. Estas son las emociones con las que la Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones (ALT+) encara la partida física de Carlos Bosch.

Quien fuera el Director Regional de GSMA para Norteamérica, falleció este 19 de agosto de 2025.

Para la nueva asociación que impulsa el desarrollo regional de las telecomunicaciones, Carlos Bosch desaparece físicamente, pero deja un legado profundo en la promoción de la inclusión digital como herramienta de desarrollo humano.

Considerado el arquitecto de la conectividad con propósito, desde su rol en GSMA Bosch lideró iniciativas estratégicas en Estados Unidos, Canadá y el Caribe.

Sin importar donde estuviera el proyecto o en consistirá, el desaparecido líder siempre tuvo una convicción clara: la conectividad no es un privilegio, es un derecho habilitador.

“El sector de las telecomunicaciones está de luto. Nos deja un hombre que dedicó su vida a promover nuestro sector, pero sobre todo nos deja un gran ser humano, un amigo entrañable”, resaltó el Director Ejecutivo de ALT+, José Otero.