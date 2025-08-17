Alexa, calidez emocional más allá del algoritmo

El asistente virtual de Amazon, Alexa, se ha transformado en la voz que conecta con el corazón del usuario mexicano.

Así lo señala un estudio reciente que el dispositivo ha dejado de ser una interfaz: es depositaria de la calidez emocional de sus usuarios.

El avance de la Inteligencia Artificial está acelerando la creación de nuevos dispositivos que se asocia con el avance de la Cuarta Revolución Industrial (4RI).

Aunque era algo previsible, no se anticipó cómo esto transformará nuestra interacción cona tecnología. Cómo modificaría nuestra vida cotidiana.

Así, en un entorno donde la tecnología suele percibirse como fría y funcional, el mercado mexicano está redefiniendo el vínculo entre humanos y asistentes de voz.

¿Cómo? Un estudio reciente de Amazon México revela que Alexa ha dejado de ser una simple interfaz: se ha transformado en una presencia emocionalmente significativa para sus usuarios.

La investigación, realizada entre diciembre de 2024 y enero de 2025, muestra que el 63,6% de los hogares con dispositivos inteligentes tienen un asistente de voz.

En este escenario, Alexa se mantiene como el más popular. Pero lo que destaca no es solo la penetración tecnológica sino la forma en que los usuarios describen su relación con el dispositivo: “práctico”, “divertido” y “ayudante”.