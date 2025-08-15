Aeronaves digitales, conozca sus riesgos invisibles 

El informe ICS CERT de Kaspersky alerta sobre vulnerabilidades críticas en aeronaves digitales.

Sepa cómo la digitalización en aviación amplía la superficie de ataque y exige nuevas estrategias de ciberseguridad.

Avanzar en la transformación digital tiene el atractivo de mejorar la productividad e incrementar la capacidad de innovación de las empresas que hacen una conversión exitosa. Esto es un hecho.

La mala noticia es que el primer costo de este avance son los riesgos de ciberseguridad. Para algunos sectores, esto significa abrirse a amenazas que no sabia que existían.

Aunque la industria aeronáutica ha experimentado riesgos por sus partes electrónicas desde hace décadas, un informe reciente de Kaspersky ICS CERT advierte que los aviones modernos pueden ser comprometidos.

¿Lo peor? Estos sistemas digitales pueden ser atacados desde puntos no críticos, como el entretenimiento a bordo o las tablets utilizadas por los pilotos.

Esto genera riesgos operativos de distinto impacto que van desde interrupciones de duración variable hasta la pérdida de control del avión en pleno vuelo.

“Los riesgos digitales son reales, crecientes y deben ser gestionados con la misma rigurosidad que cualquier otro factor de seguridad aérea”, puntualizó el director del Grupo de Respuesta a Incidentes y Forense Digital para América en Kaspersky, Eduardo Chavarro.

Para el especiista, las aeronaves digitales están sometidos a riesgos que no son ni lejanos ni hipotéticos que deben ser atendidos de manera rigurosa. Y, sobre todo, prioritaria.