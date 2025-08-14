Kyocera y Xerox redefinirán impresión de producción

El anuncio de una alianza con Kyocera permitirá a Xerox retomar su presencia en el segmento CSIJ (Cut-Sheet Inkjet).

La alianza permitirá a ambos organizaciones ampliar sus portafolios con soluciones de alto rendimiento que, además, incorporan la automatización inteligente que el mercado demanda.

Es curioso que en el mundo y la era del trabajo híbrido de la impresión de que la impresora personal es cosa del pasado. O de estudiantes activos, de cualquier nivel.

No obstante, la impresión empresarial, incluyendo los grandes formatos, parece gozar de buena salud: puede que los volantes virtuales estén ganado espacio. Pero entregarlos mano a mano no ha perdido su encanto.

Pese a estar ocupado con todo el proceso de integración con Lexmark, Xerox Holdings Corporation anunció un acuerdo con Kyocera Document Solutions Inc.

La alianza constituye un movimiento que redefine el posicionamiento de la empresa en el mercado de impresión de producción.

El acuerdo permitirá a ambas organizaciones integrar prensas de inyección de tinta de hoja suelta de alta velocidad al ecosistema de Xerox. Tal colaboración marca el regreso de la empresa al segmento CSIJ (Cut-Sheet Inkjet), uno de los más dinámicos en la industria gráfica global.

“Nuestro regreso al mercado de inyección de tinta de hoja suelta nos permite diversificar el portafolio, responder a la demanda de alto rendimiento y reforzar nuestro liderazgo en producción digital”, puntualizó el vicepresidente sénior y director de producto e ingeniería de Xerox, Terry Antinora.