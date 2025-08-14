Bitso designa Vicepresidente en Asuntos Regulatorios 

Con el nombramiento de Luis Urrutia como Director Jurídico Global, Bitso refuerza su liderazgo regulatorio.

La elección de un especialista con reconocimiento global apalanca la estrategia de cumplimiento de la plataforma.

El ecosistema de las criptomonedas vive un buen momento. Algunos lo atribuyen al impulso que ha generado la legislación promovida por el presidente, Donald Trump.

Otros lo atribuyen a que cada ves más, hay legislación es en el mundo que generan un marco más confiable para las transacciones con criptos.

En general, el tener reglas claras que protejan las operaciones tiende a dar confianza en este mercado. Ello explica por qué Bitso ha designado a Luis Urrutia como Director Jurídico Global.

Recordemos que América Latina, aunque no tiene uniformidad en sus legislaciones, es una región donde la adopción y el uso de las criptomonedas sigue creciendo.

Como una de las plataformas pioneras en la región de servicios financieros basados en cripto, la empresa requiere de la comprensión de esta complejidad legislativa, dentro y fuera de Latam.

“Bitso ha sido un referente de innovación y solidez en América Latina. Me entusiasma aportar mi experiencia para consolidar su liderazgo en regulación y acceso financiero”, afirmó el también Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Regulatorios de Bitso, Luís Urrutia.

Perfil con impacto regional

El nombramiento de Urrutia responde a una estrategia clara: fortalecer la cultura de cumplimiento de Bitso y anticiparse a los desafíos regulatorios que enfrenta el ecosistema cripto.

Egresado del ITAM y con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, Luís Urrutia ha sido protagonista en el diseño del primer marco integral contra el lavado de dinero en México.

El nuevo Director y VP cuenta con una dilatada trayectoria que abarca instituciones clave como:

El Banco de México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

El Fondo Monetario Internacional (FMI)

Y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Gracias a todas estas experiencias, Urrutia aporta una visión integral sobre regulación financiera, prevención de lavado de dinero (PLD) y gobernanza en entornos digitales.