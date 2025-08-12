Economía de la experiencia se consolida en Latam

En un mundo móvil y fragmentado como el actual, las marcas recurren cada vez más a la economía de la experiencia para captar la atención de sus audiencias.

Por ello, los equipos de Findasense y TP South Cone se reunieron en Argentina para alienear las estrategias con la que extenderán estas soluciones en la región.

Apenas comienzan los estudios de cómo la Inteligencia Artificial (IA) generativa (GenIA) está transformando los hábitos de los usuarios de Internet.

Esto ya es mucho decir pues, desde hace casi medio siglo, Internet está revolucionando el consumo informativo y cultural de las personas. La sociedad del conocimiento nació con ella.

En un entorno donde la experiencia del cliente se ha convertido en el principal diferenciador competitivo, la integración de los equipos de TP y Findasense representa una respuesta estratégica a los desafíos del presente.

Así, la visita institucional de los equipos de Growth y Business Development de Findasense a Buenos Aires marca un nuevo capítulo en la consolidación de su presencia en Argentina.

El encuentro clave contó con Federico García Montilla, presidente de TP South Cone. Ambas compañías alinearon su estrategia de crecimiento conjunto para los próximos tres años, con foco en soluciones integradas de alto impacto.

La reunión no solo reafirma el compromiso con el mercado argentino, sino que posiciona al país como plataforma de expansión regional hacia México, Colombia y Estados Unidos.

“Argentina es un mercado estratégico para nosotros. Findasense aporta una visión profundamente integrada: creativa, tecnológica y humana. Tal visión complementa nuestra propuesta de valor desde TP”, afirmó el presidente de TP South Cone, Federico García Montilla.