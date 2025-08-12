Deepfakes automatizan el fraude corporativo: CPR 

Un reciente informe de Check Point Research alerta sobre el uso de deepfakes autónomos para el fraudes empresariales.

Además, CPR advierte que está amenaza impulsada por IA genera riesgos de suplantación de identidad, así como mayores posibilidades de ataques en tiempo real.

Es cierto: hasta hace muy poco tiempo los deepfakes eran una curiosidad digital que distintas aplicaciones usaban para entretenimiento de jóvenes y no tanto.

Sin embargo, el jugar a cambiar nuestra imagen con distintos peinados, maquillajes o edades le permitido evolucionar a la Inteligencia Artificial (IA) detrás de estas populares aplicaciones recreativas.

¿Resultado? Hoy los deepfakes se han transformado en la principal y más sofisticada herramientas para fraudes en tiempo real de los que dispone el cibercrimen.

De hecho, en la actualidad, se ha transformado en una amenaza operativa de primer orden, según el IA Security Report 2025 de Check Point Research (CPR).

La investigación de la unidad de detección de amenazas de Check Point Software advierte que los deepfakes han alcanzado un nivel de sofisticación que no solo permite ejecutar fraudes en tiempo real: ya es posible hacerlo sin intervención humana directa.

“La frontera entre lo real y lo falso ha desaparecido. Las empresas deben prepararse para enfrentar ataques diseñados por IA, difíciles de detectar y altamente efectivos”, afirmó el Gerente de Ingeniería de Seguridad de Canales en Latinoamérica de Check Point Software, Ángel Salazar.

Automatización criminal prêt-à-porter

La investigación de Cheek Point Research (CPR) introduce el concepto de Deepfake Maturity Spectrum, el cual clasifica la evolución de los deepfakes en tres fases:

Generación offline o de contenido pregrabado

Generación en tiempo real, con modulación de voz e imagen en directo

Y la generación autónoma.

En esta última, agentes de IA gestionan múltiples conversaciones simultáneas en diversas plataformas. Esta categoría representa, sin duda, un salto cualitativo en la automatización del fraude.

¿Consecuencias de esta evolución? Pues podemos hablar de toda una democratización de la capacidad de ataque de los crackers.

Así, herramientas como ElevenLabs permiten clonar voces con menos de 10 minutos de audio.

Del mismo modo, plugins de manipulación facial para videollamadas se comercializan por unos cientos de dólares.

Plataformas como GoMailPro ofrecen paquetes de phishing con soporte de IA por suscripción mensual, en una clara evolución MaaS, mientras sistemas de telefonía multilingüe asistidos por IA ya se venden por US$20.000 en mercados clandestinos.