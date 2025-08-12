ITQ Latam ahora está certificada en protección cloud 

Con su nueva certificación ISO/IEC 27018:2019, ITQ Latam podrá reforzar su posicionamiento como socio tecnológico en América Latina.

La acreditación avala la seguridad de la empresa como un proveedor estratégico en entornos regulados y servicios gestionados en la nube.

Gracias al cloud computing, el mercado de la transformación digital en América Latina se mantiene en permanente crecimiento.

Todo ello fomentan una feroz competencia que empuja las empresas a mejorar tanto su portafolio como sus credenciales.

Con miras a apuntalar su posicionamiento en América Latina, ITQ Latam ha obtenido la certificación ISO/IEC 27018:2019.

Tal estándar internacional establece controles específicos para la protección de datos personales en servicios de computación en la nube.

Este logro se suma a su sistema de gestión integrado, el cual ya incluye certificaciones en:

Calidad (ISO 9001:2015)

Seguridad de la información (ISO/IEC 27001:2022)

Y controles cloud (ISO/IEC 27017:2015)

“Este avance fortalece nuestra capacidad de alinearnos con normativas como la Ley 19.628 y el GDPR”, afirmó la subgerente de Compliance & Control Interno de ITQ Latam, Belkys Cabrera.

Además, las empresas podrán también, según la ejecutiva, aplicar directamente a los servicios gestionados de ITQ Latam, así como integraciones y soporte para la computación de nube.