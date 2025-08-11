Xerox en pleno proceso de transición de liderazgo 

La salida de John Bruno como presidente y COO de Xerox marca un punto de inflexión en la gestión corporativa de la compañía.

Luego del cierre de la adquisición de Lexmark se han evidenciado renovaciones de buena parte de los posiciones de liderazgo de la organización.

Hecho. En el mundo de las grandes empresas farmacéuticas, ocurren adquisiciones y fusiones frecuentes. Del mismo modo, el sector tecnológico suele reducir lis tiempos de desarrollo de nuevas tecnologías a través de alianzas y adquisiciones.

No obstante, cuando dos marcas de las dimensiones globales de la talla de Lexmark y Xerox se fusionan es seguro que veremos cambios en el mercado.

Ello incluye, por supuesto, una revisión de las hojas de ruta de la estrategia organizacional, incluyendo a su liderazgo.

De todos estos movimientos, la salida de John Bruno como presidente y COO de Xerox marca un punto de inflexión en la compañía.

“Louie Pastor guiará nuestra próxima fase de ejecución. Sus contribuciones conjuntas garantizarán una transición fluida y un impulso sostenido”, declaró el CEO de Xerox, Steve Bandrowczak.

Resaltó que, más allá de una transición ejecutiva, el movimiento refleja una madurez organizacional que prioriza continuidad estratégica y visión compartida.

La permanencia de John Bruno en el consejo asegura que la integración con Lexmark mantenga el impulso estratégico.