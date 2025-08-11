Tenable AI Exposure: Gestión de riesgos de IA empresarial

Tenable lanza AI Exposure: la solución definitiva para gestionar riesgos de inteligencia artificial empresarial.

Foto de Pexels.

La adopción masiva de herramientas de IA generativa como ChatGPT Enterprise y Microsoft Copilot en el entorno corporativo ha creado una nueva realidad: las empresas enfrentan riesgos de seguridad sin precedentes que hasta ahora permanecían invisibles. Tenable, líder en gestión de exposición, acaba de presentar en Black Hat USA 2025 su respuesta a este desafío: Tenable AI Exposure.

El problema oculto de la IA empresarial

Mientras las organizaciones compiten por implementar inteligencia artificial para aumentar su productividad, están creando inadvertidamente una superficie de ataque compleja y difícil de detectar. Los equipos de seguridad se enfrentan a una problemática sin precedentes: carecen de visibilidad sobre cómo los empleados utilizan estas poderosas herramientas, qué datos confidenciales podrían quedar expuestos y de qué manera los ciberdelincuentes podrían explotar estas vulnerabilidades.

Steve Vintz, Co-CEO y CFO de Tenable, lo expresa claramente: “La simple detección de la IA oculta no es suficiente. Una verdadera estrategia de gestión de exposición requiere una solución integral que permita a las organizaciones descubrir toda su presencia de IA, gestionar los riesgos asociados y gobernar su uso de acuerdo con sus políticas.”

Una solución integral para tres desafíos críticos

Tenable AI Exposure aborda el ciclo completo de seguridad de IA a través de tres capacidades fundamentales integradas en la plataforma Tenable One:

1. Detección completa de IA

La solución unifica información proveniente de Tenable AI Aware y utiliza escaneado desde la gestión de postura de seguridad de IA (AI-SPM). Mediante monitoreo continuo, detecte e identifica todo el uso de IA autorizado y no autorizado en el entorno empresarial, proporcionando una comprensión profunda de las interacciones de usuarios, flujos de datos y actividades que podrían introducir riesgos.

2. Gestión y priorización de exposición

Aprovechando AI-SPM, ayuda a las organizaciones a identificar, priorizar y gestionar el riesgo de exposición de la IA. Esto incluye la protección contra fugas de datos confidenciales (PII, PCI, PHI), errores de configuración e integraciones inseguras con herramientas externas.

3. Gobierno y control del uso

La plataforma hace cumplir las protecciones de seguridad y políticas organizacionales para controlar cómo se utiliza la IA. Previene comportamientos riesgosos de los usuarios y mitiga amenazas emergentes como inyecciones de prompt, técnicas de jailbreak y manipulación maliciosa de resultados.

Implementación ágil y cobertura inmediata

Una de las ventajas competitivas de Tenable AI Exposure es su implementación sin agentes, que proporciona cobertura completa en cuestión de minutos. Esta característica es crucial para organizaciones que necesitan visibilidad inmediata sobre su superficie de ataque de IA sin disrupciones operacionales.

El contexto latinoamericano

Para el mercado mexicano y latinoamericano, Arturo Barquín, Director General de Tenable México y Director Senior para Tenable América Latina, enfatiza la importancia estratégica de esta solución: “La adopción acelerada de la Inteligencia Artificial es un pilar de competitividad fundamental en México, no una opción. Sin embargo, esta misma tecnología, si se implementa sin una estrategia de seguridad clara, introduce riesgos que pueden comprometer la confianza e integridad del negocio.”

Barquín destaca que la misión de Tenable AI Exposure en la región es “transformar esa incertidumbre en certeza”, proporcionando capacidades sin precedentes para obtener visibilidad completa de la huella de IA y ejercer control granular sobre su uso en operaciones críticas.

Disponibilidad y próximos pasos

Tenable AI Exposure se encuentra actualmente disponible a través de un programa de vista previa para clientes privados. La disponibilidad general está programada para finales de 2025, lo que permitirá a las organizaciones prepararse para implementar esta solución integral de gestión de riesgos de IA.

La integración con la plataforma Tenable One garantiza una visión unificada del riesgo en toda la superficie de ataque, combinando las capacidades de Tenable AI Aware, AI-SPM y las nuevas funcionalidades de gobierno para ofrecer una protección completa del uso de IA empresarial.