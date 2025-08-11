ChatGPT y las preguntas que no debe hacerle  

Si bien ChatGPT ha sido la app que puso a la Inteligencia Artificial generativa, nunca ha dejado de estar bajo la lupa.

Ahora que la GenIA tiene múltiples rostros, conviene tomar previsiones sobre la seguridad, la privacidad y los límites éticos para disfrutar de ella con seguridad.

¿Recuerda cuando la posibilidad del metaverso y otras formas de realidad virtual eran el centro de la conversación tecnológica?

En ese momento se buscaban usos que permitieran abaratar los dispositivos prototipos. Pero todo eso quedó relegado casi al olvido cuando el ChatGPT de OpenAI se volvió en el centro del sistema solar.

Desde entonces, se han hecho múltiples advertencias sobre el uso de esta tecnología, en todas sus variantes, marcas y presentaciones.

Nada ha funcionado para lograr que el entusiasmo disminuya.

Aunque expertos han señalado que no es prudente sobre adiestrarla, la adopción crecen en forma exponencial.

Sin embargo, la compañía de ciberseguridad ESET advierte que el entusiasmo debe ir acompañado de una comprensión crítica sobre los riesgos asociados.

En reiterado comunicados de distintos voceros, la empresa ha relevado que el uso irresponsable de estas plataformas puede:

Comprometer datos sensibles

Generar desinformación

Y fomentar una falsa percepción de confiabilidad

“Si un ciberdelincuente consigue acceder a una cuenta de ChatGPT, tendrá acceso a toda la información que se comparta con la herramienta”, alertó el Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, Camilo Gutiérrez Amaya.