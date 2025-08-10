Nuevo Yo, cuando la  asistencia se centra en el paciente

Con su nueva tienda online y el programa Nuevo Yo, la farmacéutica Novo Nordisk México acerca a Latinoamérica a estándares de cuidado internacional.

Los sistemas de salud de la región siguen evolucionando. Los modelos varían. Pero el estándar europeo sigue siendo una importante referencia e inspiración.

El cuidado de la salud en América Latina ha sido desde hace décadas una de las numerosas deudas sociales de la región con la población.

Aunque ha habido mejoras, todavía hay mucho por hacer. Como en otros sectores, la pandemia de Covid-19 puso en evidencia las más profundas debilidades del sector. Pero, también, permitió que se acelerarán adopciones tecnológicas que habían mantenido importantes resistencias.

Así, la telemedicina logró importantes avances aunque aún fuertes barreras culturales dificultan una mayor adopción.

De igual importancia fueron, también, los avances en receta electrónica, ficha médica digital y algunos otros avances en cuando a manejo de Big Data se refiere.

Lo cierto es que la globalizacion del sector farmacéutico permite que América Latina se asome a avances que exceden su propio desarrollo endógeno.

El anuncio de Novo Nordisk México es una muestra de ello. Permite a la región experimentar un entorno donde la accesibilidad y la continuidad del tratamiento son claves para la gestión de enfermedades crónicas.

“Con esta plataforma buscamos simplificar el acceso a los productos que necesitan, garantizando calidad, confianza y comodidad para cada usuario”, afirmó el director general de Novo Nordisk México, Valney Suzuki.