Día del Niño y los desafíos que supone para la logística 

Al igual que otras fechas, la celebración del Día del Niño no es uniforme en la región.

Tampoco tiene el mismo impacto. En Chile, sin embargo, es un evento importante de este trimestre, en el cual la logística constituye un factor fundamental.

En los países en los que el comercio electrónico aun trabaja para mejorar su nivel de penetración en la economía, construir fechas y temporadas de referencia es un mecanismo frecuente.

No obstante, como consecuencia de esto, las fechas de referencia varían de país a país. También aquellas que son importantes.

Por ejemplo, este segundo domingo de agosto, Chile celebra su Día del Niño, el cual se ha consolidado como una de las fechas más exigentes para el comercio y la logística.

¿Por qué? Porque los volúmenes transados fuera de temporada deben llegar a tiempo para que la experiencia sea exitosa. Y siga creciendo.

Según la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), el comportamiento para esta efemérides ya tiene señales identificables:

Las ventas aumentan más de un 10% durante la semana previa

Hay un gasto promedio adicional de 22.000 de de pesos por hogar

Y, un total que superó los US$150 millones en 2024

“No es solo una fecha de alto tráfico comercial, también es una prueba de fuego para la coordinación logística. Cada regalo que llega a tiempo es el resultado de una cadena que empieza en el inventario y termina en la última milla”, resaltó el Country Manager de Drivin Chile, Cristóbal López.