IA conversacional, sepa cómo está impactando el turismo 

México y Brasil, en general están alcanzando un nuevo nivel de experiencia en sus operaciones gracias a la IA conversacional.

Los asistentes virtuales o copilotos han impulsado en forma silenciosa las vuelos internacionales durante el primer semestre de este año.

La captación de turismo internacional sigue mejorando en América Latina y, recientemente, superó al fin los indicadores previos a la pandemia.

Cifras de distintos sectores señalan cifras récord de llegadas internacionales en 2025 a toda la región, en especial en México y Brasil.

Según los datos oficiales:

Más de 9,3 millones de turistas extranjeros por vía aérea llegaron a México entre enero y mayo

Este también fue el semestre más sólido de Brasil desde 1972

Gracias al desempeño en esta temporada, ambos países lideran el turismo en la región, no solo en volumen sino, también, en innovación.

Pero, ¿de qué innovación estamos hablando? Pues, en gran medida, de la IA conversacional.

Y es que la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en el motor silencioso que transforma cada etapa del viaje, reduce fricciones y, por tanto, facilita las ventas.

“México y Brasil son líderes en transformación digital y turismo en América Latina. Los viajes asistidos por IA son el siguiente paso lógico para esta nueva generación de viajeros conectados”, afirmó el Director de Negocios de Gupshup LATAM, Bruno Montoro.