Defontana se consolida como empresa con propósito 

Con 14 en el país, Defontana obtuvo por segundo año consecutivo el Premio de la Empresa Peruana del Año.

El galardón destaca a las compañías que promueven la excelencia, la innovación y el desarrollo económico en el territorio peruano.

Nadie es profeta en su tierra. A veces ni siquiera en su región. En especial si usted está en América Latina y no es un empresa trasnacional.

Construir una marca capaz de ser exportada suele ser duro y complejo. Más en el sector de tecnología, el cual nunca ha tenido demasiados incentivos ni inversiones.

Por ello, los logros de estas empresas preciados y les permiten, no solo mejorar su reconocimiento sino, además, pulir tanto su visión organizacional como su propósito.

Muestra de ello es el reciente reconocimiento recibido por Defontana. Por segundo año consecutivo, ha sido reconocida con el Premio Empresa Peruana del Año, en la categoría Servicios de Tecnología de Software.

El reconocimiento fue entregado por la Asociación Civil Empresas Peruanas del Año. Con el se destaca a compañías que promueven la excelencia, la innovación y el desarrollo económico.

“Nos llena de orgullo este logro que refleja el esfuerzo, compromiso y pasión de todo nuestro equipo en Perú por seguir impulsando la innovación, la calidad, así como el desarrollo del país”, afirmó CEO de Defontana, Diego González.