Contabilidad digital, ¿motor para el desarrollo económico? 

¿Puede la contabilidad digital convertirse en un habilitador de crecimiento y desarrollo?

Según el más reciente estudio de ESSAD no solo puede: es necesario promover esta adopción para lograr sus beneficios en todo el espectro económico y social.

Para la mayoría de los analistas e impulsores de la digitalización, los beneficios de la tecnología se pierden de vista y, por ello, la misma debe tratarse como razón de Estado.

Lo cierto es que es más fácil decirlo que lograrlo y el entusiasmo suele dejar de lado las barreras económicas, sociales y hasta culturales que impiden lograr algunos objetivos.

Por ejemplo, la pandemia logró avances importantes tanto en pagos digitales como bancarización y adopción del comercio electrónico en América Latina.

Sin embargo, en países como Colombia o México se han experimentado caídas en cada una de estas adopciones toda vez que la normalidad de la pandemia se extinguió.

Así, en ambos países, los usuarios volvieron a sus prácticas tradicionales mientras lamentaban algunos comercios que no sobrevivieron al COVID-19.

Por supuesto, buena parte de la audiencia, sin embargo, hizo la conversión y mantiene algunos de los hábitos digitales adquiridos durante los días de confinamiento.

Estos ires y venires han permitido, entre otras cosas, establecer qué se requiere para que la adopción crezca en forma sostenible.

Digital de principio a fin

La respuesta es recordar que la digitalización, como la inclusión, es un proceso integral y holístico. O no es tal.

Así que no solo hay que fomentar el comercio electrónico: hay que soltarlo de herramientas tecnológicas como la contabilidad digital para que las mipymes puedan consolidarse y escalar.

“Contar con un sistema contable digital no es un lujo: es una necesidad operativa que impacta directamente la rentabilidad y la viabilidad de los emprendimientos digitales”, aseguró el CEO de ESSAD, Jesús Moscoso.

Según el más reviente estudio de la firma especializada en gestión empresarial, el entorno actual de nuestros países, en especial México, está en marcado tanto por la informalidad laboral como por la digitalización acelerada.

El informe destaca, además, que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en México enfrentan un desafío estructural: profesionalizar su gestión contable.

Según la Radiografía del Emprendimiento 2024 de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM):

Solo el 30% de las mipymes utiliza software contable o de gestión de clientes, y

Y menos del 15% ha incorporado sistemas empresariales robustos como ERP.

Esta brecha tecnológica limita el acceso a financiamiento, la integración a cadenas de valor y el cumplimiento fiscal.

Fortalecer el tejido económico

A ello hay que sumar que, según los datos del INEGI para junio de 2025:

54,8% de la población ocupada en México trabajaba en condiciones informales

Ello equivale a más de 33 millones de personas

Esta realidad permea el ecosistema emprendedor, donde muchos negocios operan sin registros contables, fiscales ni laborales.